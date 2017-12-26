Сергей Гапликов провёл совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в Республике Коми

В рамках основной повестки совещания руководители силовых структур региона, органов исполнительной власти республики и муниципальных образований обсудили вопросы обеспечения безопасности в период новогодних праздников, а также в ходе подготовки и проведения Чемпионата России по лыжным гонкам в Сыктывкаре с 23 марта по 1 апреля 2018 года. Новогодние мероприятия пройдут в 150 населённых пунктах республики и охватят более 60 тысяч человек. Для обеспечения общественного пор ядка планируется задействовать 700 сотрудников органов внутренних дел, а также дополнительно привлечь ресурсы Росгвардии, частных охранных предприятий и казачества. «Обращаю особое внимание на то, что правоохранительные органы, специальные службы, надзорные органы должны сделать всё для сохранения стабильности и надёжности в республике. Необходимо обеспечить меры безопасности по всем направлениям, усилить контроль важных и потенциально опасных объектов, места массового пребывания людей. Все соответствующие структурные подразделения должны находиться в полной готовности», - обозначил задачу Сергей Гапликов. Подготовка к Чемпионату России по лыжным гонкам, который состоится в Сыктывкаре весной 2018 года, идёт в плановом режиме. Ожидается, что в соревнованиях примут участие 280 спортсменов из более чем 40 регионов страны. В период проведения Чемпионата на территории, прилегающей к республиканскому лыжному комплексу имени Раисы Сметаниной, будет организована безопасная схема дорожного движения, круглосуточная охрана, также планируется вывести «тревожные кнопки». Заместитель Председателя Правительства – министр образования, науки и молодёжной политики Республики Коми Наталья Михальченкова выступила с докладом «О ходе реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Республике Коми на 2013-2018 годы». Об организации профилактики терроризма, противодействия его идеологии в рамках работы муниципальной антитеррористической комиссии Корткеросского района сообщил руководитель администрации муниципалитета Анатолий Гончаренко. Руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Коми Александр Бурцев доложил об итогах работы по совершенствованию системы оповещения и информирования населения Республики Коми.