Сергей Гапликов принял ряд решений по кадровым назначениям в системе органов исполнительной власти региона

В соответствии с распоряжениями Главы Республики Коми Константин Лазарев назначен на должность заместителя Председателя Правительства Республики Коми – министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов, Николай Герасимов назначен на должность заместителя Председателя Правительства Республики Коми – министра инвестиций, промышленности и транспорта, Сергей Двуреченский назначен на должность министра строительства и дорожного хозяйства, Роман Полшведкин назначен исполняющим обязанности министра природных ресурсов и охраны окружающей среды. распоряжение Главы Республики Коми от 26 декабря 2017 года №404-р 1. На основании статьи 84 Конституции Республики Коми, статьи 7 Закона Республики Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики Коми» освободить Лазарева Константина Григорьевича от должности заместителя Председателя Правительства Республики Коми – министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми 31 декабря 2017 года. 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. распоряжение Главы Республики Коми от 26 декабря 2017 года №405-р 1. На основании статьи 84 Конституции Республики Коми, статьи 7 Закона Республики Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики Коми» освободить Герасимова Николая Николаевича от должности заместителя Председателя Правительства Республики Коми - министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми 31 декабря 2017 года. 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. распоряжение Главы Республики Коми от 26 декабря 2017 года №406-р 1. На основании статьи 84 Конституции Республики Коми, статьи 7 Закона Республики Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики Коми» назначить Лазарева Константина Григорьевича на должность заместителя Председателя Правительства Республики Коми – министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми. 2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 года. распоряжение Главы Республики Коми от 26 декабря 2017 года №407-р 1. На основании статьи 84 Конституции Республики Коми, статьи 7 Закона Республики Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики Коми» назначить Герасимова Николая Николаевича на должность заместителя Председателя Правительства Республики Коми – министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми. 2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 года. распоряжение Главы Республики Коми от 26 декабря 2017 года №408-р 1. На основании статьи 84 Конституции Республики Коми, статьи 7 Закона Республики Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики Коми» назначить Двуреченского Сергея Владимировича на должность министра строительства и дорожного хозяйства Республики Коми. 2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 года. распоряжение Главы Республики Коми от 26 декабря 2017 года №409-р 1. На основании статьи 84 Конституции Республики Коми, статьи 7 Закона Республики Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики Коми» назначить Полшведкина Романа Викторовича исполняющим обязанности министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми. 2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 года.