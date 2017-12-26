Сергей Гапликов поздравил Александра Беглова, Николая Цуканова и Алексея Гордеева с новыми назначениями

Указом Президента Российской Федерации Александр Беглов назначен Полномочным представителем Президента в Северо-Западном федеральном округе. «Убеждён, Ваш богатый опыт, глубокие знания и высокий профессионализм найдут здесь достойное применение. Удачи в реализации всех планов и начинаний, направленных на укрепление и развитие социально-экономического потенциала Северо-Запада России», - отмечено, в частности, в правительственной телеграмме от имени Главы Республики Коми. Сергей Гапликов пожелал «удачи в реализации всех планов и начинаний, направленных на благо России» Николаю Цуканову, назначенному помощником Президента Российской Федерации по вопросам местного самоуправления. Также глава региона направил телеграмму с наилучшими пожеланиями в адрес экс-губернатора Воронежской области Алексея Гордеева, назначенного на должность Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе.