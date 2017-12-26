Власти Коми выполнили поручение Президента России по созданию Ситуационного центра

Сегодня в Сыктывкаре открыт Ситуационный центр Главы Республики Коми, который обеспечит управление регионом как в кризисных и чрезвычайных ситуациях, так и в текущей деятельности в рамках мониторинга и прогнозирования социально-экономического и общественно-политического положения дел в каждом городе и районе. Центр базируется на цокольном этаже здания Государственного Совета Республики Коми. Помещение отремонтировано и оборудовано всем необходимым для бесперебойной работы, в том числе – защищенными средствами связи. «Задача по открытию ситуационных центров была поставлена перед регионами Президентом Владимиром Путиным. Республика Коми вошла в число субъектов России, выполнивших поручение до конца 2017 года», - сообщил на открытии центра руководитель Администрации Главы Республики Коми Михаил Порядин. Он пояснил, что центр призван обеспечивать стратегическое планирование, контроль, мониторинг, анализ и прогнозирование развития общественно-политических и социально-экономических ситуаций. Также в полномочиях центра – противодействие терроризму, обеспечение государственной и общественной безопасности, в том числе при возникновении чрезвычайных (кризисных) ситуаций и их ликвидации. Техническим оператором, ответственным за функционирование Ситуационного центра, определено государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр информационных технологий» (ГАУ РК «ЦИТ»). Как отметил заместитель директора Николай Кокорин, базовые компоненты информационно-аналитического комплекса функционируют в составе Единой автоматизированной информационно-аналитической системы обеспечения деятельности органов власти Республики Коми (ЕИАС), информсистемы «Семантический архив», Геопортала Республики Коми. «Мы внесли в систему уже свыше шести тысяч показателей по всем отраслям в разрезе муниципальных образований. В случае их изменений, данные будут обновляться. Показатели можно будет сопоставлять, выстраивая причинно-следственные связи событий и процессов, даже, казалось бы, на первый взгляд, не связанных между собой. Столь большой объем информации сможет служить основой для аналитической работы по любым направлениям анализа и прогнозирования жизнедеятельности региона», - уточнил заместитель директора ЦИТ Николай Кокорин. Заместитель руководителя Администрации Главы Республики Коми Евгений Морозов предложил руководству правоохранительных ведомств, органов надзора и исполнительной власти формировать технические задания для использования ресурсов центра с целью анализа ситуации по своим курируемым направлениям. Заместитель директора ГБУ РК «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды РК» (ТФИ) Алексей Терентьев представил перспективы Геопортала, отражающего в онлайн-режиме ситуацию с лесными пожарами, вырубками древесины и пр. – для сохранения экологии и пресечения незаконного использования природных ресурсов. Собравшимся по видеосвязи представители ГУ МЧС России по Республике Коми представили возможности мобильного управления в рамках Ситуационного центра посредством передвижного транспорта. Кроме того, в режиме постоянного взаимодействия с центром будут находиться единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС) муниципальных образований, обеспечивающие решение текущих проблем в ЖКХ и других сферах. Заместитель начальника центра специальной связи и информации ФСО России в Республике Коми Алексей Берсенев проинформировал о том, что Ситуационный центр Главы Республики Коми будет включен в защищенную сеть аналогичных распределительных центров ФСО России после завершения аттестационных процедур, намеченного на первый квартал 2018 года.