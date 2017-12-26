Сергей Гапликов поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством ветеранов, проживающих в Тентюковском доме-интернате для престарелых и инвалидов

Праздничная встреча состоялась в филиале учреждения в посёлке Максаковка. Глава Республики Коми поблагодарил ветеранов за верное служение Отечеству, пожелал им крепкого здоровья, счастья и долголетия. «Уважаемые ветераны, благодаря вам, вашей жизненной позиции, поддержке и неутомимости в молодые годы, мы смогли восстановить экономику после войны и решить важные стратегические задачи по развитию социально-экономического состояния нашей страны. Всё это создавалось с помощью вас и непосредственно вами. Мы хотим сказать вам за это огромные слова благодарности и выразить свою любовь. Ваши сердца, наполненные теплотой к родной земле, наполняют её энергией, дают возможность жить и расцветать Республике Коми. Мы будем заботиться о вас, делать всё, чтобы у вас были достойные условия проживания», - отметил Сергей Гапликов. «От имени всех проживающих большое спасибо Вам за заботу и доброту!», - поблагодарила в ответ жительница дома-интерната Лидия Низовцева, отметив, что ветераны чувствуют себя здесь очень комфортно. Также Глава Республики Коми посетил отделения активного долголетия и милосердия. *** Отделение ветеранов Тентюковского дома-интерната для престарелых и инвалидов открылось на базе бывшего негосударственного пансионата «Забота» в столичном посёлке Максаковка в марте 2017 года. В отделении созданы условия повышенной комфортности и безбарьерной среды. В учреждении разместились проживающие Тентюковского интерната, которые всей жизнью заслужили особое внимание и заботу, это ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и ветераны труда. В настоящее время в отделении проживают 47 человек.