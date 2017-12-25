В Сыктывкаре простились с депутатом Государственного Совета Республики Коми Ниной Нестеровой

В гражданской панихиде, которая состоялась сегодня в Коми Республиканской филармонии, принял участие Глава Республики Коми. От себя лично и Правительства региона Сергей Гапликов выразил слова соболезнования родным и близким Нины Нестеровой. «От нас ушёл человек удивительной судьбы, который никогда не жаловался на жизнь и всегда имел своё мнение. Она была другом, соратником, близким человеком. В самые непростые минуты её мудрость, спокойствие, рассудительность помогали принимать правильные и нужные решения. Нина Александровна была прирождённым дипломатом и всегда находила выход даже из самых сложных ситуаций. Такие люди рождаются очень редко. И, к сожалению, очень быстро уходят. Мы всегда будем помнить Нину Александровну как светлого человека, который душой болел за родную республику, за нашу Коми землю и за народ, живущий на этой земле. За это её любили, уважали, ценили. Пройдя путь от простого школьного учителя до ректора Академии Государственной службы Республики Коми Нина Александровна всегда оставалась человеком и гордо несла это звание всю свою жизнь. Спи спокойно, вечная тебе память и пусть земля тебе будет пухом», - сказал во время траурного митинга Сергей Гапликов. Депутат Государственного Совета Республики Коми, Председатель Комитета Государственного Совета Республики Коми по законодательству и местному самоуправлению Нина Нестерова скончалась 21 декабря на 53 году жизни. *** Нина Александровна Нестерова родилась 18 февраля 1965 года в селе Корткерос. В 1987 году окончила Коми государственный педагогический институт по специальности «Физика и математика», в 1995 году окончила Северо-Западную академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». Кандидат исторических наук, доцент. С 1987 по 1988 годы работала учителем математики Приозёрной средней школы в Корткеросском районе. С 1988 по 1991 годы – секретарь Корткеросского РК ВЛКСМ. С 1991 по 1992 годы – заведующий отделом по делам молодежи исполкома райсовета Корткеросского райисполкома. С 1992 – 1993 годы – заведующий организационно-общим отделом Рескома Коми Союза Молодежи в Сыктывкаре. В 1993 году – главный специалист Государственного комитета Республики Коми по делам молодежи. С 1993 по 1997 годы – ведущий специалист, главный специалист Министерства по делам национальностей Республики Коми. С 1997 по 2000 годы – специалист-эксперт аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Республике Коми. С 2001 по 2010 годы – старший преподаватель кафедры регионоведения, исполняющая обязанности заведующего кафедрой регионоведения, исполняющая обязанности декана финно-угорского факультета, руководитель центра социально-культурного сервиса и туризма института дополнительного профессионального образования, доцент кафедры экономики и менеджмента сервиса, заместитель декана факультета управления, начальник международного отдела Сыктывкарского государственного университета. С 2010 по 2011 годы – заместитель министра образования Республики Коми. В 2011 году – исполняющая обязанности ректора АОУ ВПО «Коми республиканская академия государственной службы и управления». С 2011 по 2015 годы – ректор ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной службы и управления». 15 октября 2015 года избрана председателем Комитета Государственного Совета Республики Коми по законодательству и местному самоуправлению.