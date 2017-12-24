Пострадавшим в ДТП с участием экскурсионного автобуса у села Куратово оказывается вся необходимая медицинская помощь

По поручению Главы Республики Коми Сергея Гапликова министр здравоохранения региона Дмитрий Березин взял на личный контроль вопросы оказания медицинской помощи пострадавшим. Сегодня ночью, 24 декабря, на дороге в 1 километре от села Куратово Сысольского района произошел съезд в кювет пассажирского автобуса «Мерседес». В автобусе находилось 50 человек, из них 12 детей. В результате ДТП пострадали 12 человек, из них 4 детей. Погибших нет. Министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин проинформировал, что шести пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась. С места ДТП с травмами различной степени тяжести в центральную районную больницу села Визинга были госпитализированы 6 человек, из них 1 ребенок. Позднее они были переведены в Сыктывкар в Коми республиканскую больницу и Республиканскую детскую клиническую больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Как ранее сообщалось, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми по факту опрокидывания автобуса организована доследственная проверка. *** По информации ГУ МЧС России по Республике Коми, автобус следовал по маршруту Великий Устюг-Казань-Пермь. К ликвидации последствий ДТП были привлечены силы и средства РСЧС в количестве 48 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России 31 человек и 2 единицы техники.