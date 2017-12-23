Владимир Путин: «Мы вместе идём вперёд, от победы к победе!»

Об этом Президент России заявил на пленарном заседании XVII Съезда партии «Единая Россия», который проходит в эти дни в Москве. В работе съезда также принимает участие Глава Республики Коми Сергей Гапликов. Открывая заседание, Владимир Путин поблагодарил делегатов съезда за плодотворную совместную работу и обозначил приоритетные задачи, которые стоят сегодня перед властью и гражданским обществом России. В частности, Президент заявил, что вся политика, вся работа – в экономике, социальной сфере, других областях – должна быть нацелена на сбережение нации и решение задач демографического развития. «Наша совместная работа, воля, энергия и ответственность за настоящее и будущее России – это самая надёжная гарантия её достойного, прорывного, необратимого развития. Я уверен в нашем успехе, потому что с нами – миллионы граждан России. Мы вместе, мы идём вперёд. И конечно, нет никакой силы, способной остановить движение России вперёд. Мы будем идти от победы к победе – так и будет!», - заявил Владимир Путин. С программным докладом выступил Председатель партии Дмитрий Медведев. Он также подчеркнул, что «Единая Россия» окажет максимальную поддержку Владимиру Путину на предстоящих выборах. «Стране нужен сильный и безоговорочный лидер. Именно поэтому будущие выборы Президента для нашей партии являются главным политическим событием 2018 года. Мы с вам уже давно и твёрдо определили, кому окажем поддержку. В этом году партии исполнилось 16 лет. И все эти годы был один бесспорный лидер. Лидер, который объединяет людей, живущих в нашей стране, объединяет Россию. Тот, кому доверяют и кого поддерживают абсолютное большинство граждан нашей страны – Владимир Владимирович Путин», - отметил Дмитрий Медведев. Напомним, ранее Глава Республики Коми Сергей Гапликов также выступил в поддержку Владимира Путина: «Государственный деятель такого масштаба – это именно тот человек, который нужен сегодня нашей стране, в условиях непростой геополитической обстановки в мире. Под руководством Владимира Путина наша страна кардинально изменилась к лучшему, стала сильной и укрепила свои позиции. Поэтому очень важно сохранить текущий политический курс, чтобы продолжить работу по всем направлениям, реализовать начатые реформы и добиться положительных результатов. Уверен, что жители Республики Коми безусловно поддержат Владимира Владимировича Путина на предстоящих выборах». *** В работе Съезда принимают участие около 2500 участников и гостей, среди которых 455 делегатов от 85 региональных отделений «Единой России», руководители министерств и ведомств, депутаты Государственной Думы, представители исполнительной и законодательной властей регионов, секретари региональных политсоветов «Единой России», представители партийных платформ, члены экспертного и научного сообщества. В рамках съезда организованы дискуссионные площадки по ключевым направлениям программы партии, на которых собравшиеся подводят итоги работы за год и определяют задачи на будущее. Фото пресс-службы Коми Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и kremlin.ru