Властям городов и районов указали на обязанность сразу реагировать на сообщения граждан по поводу заваленных снегом дворов и улиц

За последние дни на Горячую линию Главы Республики Коми поступило 124 такие жалобы из 15 муниципалитетов. Ответственные службы продолжают уборку территорий, в том числе по обращениям граждан. Задачу своевременно организовывать очистку территорий руководителям администраций на местах поставил заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми Константин Лазарев сегодня, 23 декабря, на совместном совещании. То, что количество выпавших осадков превысило месячную норму, не является поводом для ненадлежащего исполнения обязанностей муниципалитетатми по уборке территорий от снега, заявил К. Лазарев. Самую большую озабоченность вызывает Сыктывкар (46 обращений), Ухта (15 обращений), Печора и Воркута (по 9 обращений). Из пяти муниципалитетов – Койгородского, Сысольского, Прилузского, Усть-Цилемского районов и города Инты – жалоб не поступило. Но, как отметил К. Лазарев, это не значит, что в этих районах проблем нет, и они также обязаны своевременно чистить снег на своих территориях. Подводя итоги совещания, Константин Лазарев поставил задачу обеспечить очистку территорий от снега – улиц и дворов – в кратчайшие сроки. При этом особое внимание обратить на территории, указанные в жалобах жителей, поступивших на Горячую линию Главы Республики Коми. *** Телефон Горячей линии Главы Республики Коми: 8-800-200-96-14. Звонок бесплатный, линия работает круглосуточно.