Сергей Гапликов и Николай Валуев поздравили с наступающим Новым Годом юных жителей республики

На новогоднюю ёлку Главы Республики Коми для одарённых детей съехались 300 школьников со всех городов и районов. Отличников учёбы, победителей муниципальных и республиканских конкурсов, спортивных соревнований, школьных предметных олимпиад, активных участников общественных движений в Сыктывкаре встретили Дед Мороз, Снегурочка и герои сказки «Снежная королева». «Юные друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым Годом. В течении года вы хорошо учились, побеждали в различных конкурсах и олимпиадах. Хочу, чтобы ваши родители всегда вами гордились. Не останавливайтесь на достигнутом, делайте всё, что от вас зависит, чтобы ваши бабушки и дедушки, папы и мамы, братья и сёстры, друзья, и все, кто будет встречаться на жизненном пути, могли получить от вас частичку счастья, доброты и позитивного настроения. Этот год был посвящён добрым делам. Уверен, что и каждый из вас вложил в него частичку доброты», - обратился к ребятам Глава Республики Коми Сергей Гапликов. Приятным подарком для детей стала встреча с ведущим программы «Спокойной ночи, малыши», депутатом Государственной Думы Российской Федерации, чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе Николаем Валуевым. «Ребята, самое главное, чтобы в следующем году вы не только доучились на «четыре» и «пять», а, переходя в следующий класс, ставили себе планку повыше. Вы - молодцы! Этот замечательный спектакль вы заслужили своими стараниями. Цените дружбу, находите общий язык - ведь это тоже искусство. И я желаю в этом искусстве вам тоже преуспеть», - пожелал Николай Валуев. Также Сергей Гапликов и Николай Валуев поздравили сегодня детей, нуждающихся в «особом» уходе. По традиции новогодние утренники прошли в Академическом театре драмы имени Виктора Савина.