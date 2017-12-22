Лучшие энергетики Республики Коми отмечены правительственными наградами

Глава Республики Коми поздравил сотрудников энергетической отрасли с профессиональным праздником. В этом году День энергетика на республиканском уровне отмечается впервые. Торжественное собрание состоялось сегодня в концертном зале Государственного театра оперы и балета. Сергей Гапликов отметил особую роль энергетической отрасли в развитии экономики и создании благоприятного бизнес-климата. Поэтому в 2017 году в регионе были существенно упрощены процедуры технологического присоединения юридических лиц [для потребителей с присоединяемой мощностью до 150 кВт сроки сокращены со 166 до 90 дней – прим.]. «Важность работы по сокращению сроков подключения к технологическим сетям неоднократно отмечал Президент России Владимир Путин. На совещании по вопросам развития электроэнергетики глава государства отметил, что в обновлённом международном рейтинге Всемирного банка по параметру «подключение к системе электроснабжения» Россия заняла 10 место и находится среди мировых лидеров. Что является серьёзным успехом, поскольку ещё в 2012 году наша страна была на 183 месте из 190 стран», - отметил Сергей Гапликов. Глава региона напомнил, что Президент также поставил перед Правительством России и регионами задачу реализовать масштабную долгосрочную программу модернизации тепловой энергетики России. В приоритете – обеспечить резервы для дальнейшего роста экономики. «Считаю, что мы должны сформировать свои предложения и принять самое активное участие в этой программе. Энергетика всегда была и остаётся сегодня основой для роста экономики и укрепления социальной сферы любого региона и страны в целом. Поэтому успех наших общих стратегических планов по развитию Республики Коми напрямую зависит от эффективности вашей работы. Уверен, знания, опыт, высокий профессионализм и самоотдача энергетиков республики помогут нам справиться с поставленными задачами», - подчеркнул Глава Республики Коми. Сергей Гапликов также отметил, что в этом году проведена большая работа по повышению надёжности электроснабжения Воркутинского и Интинского энергоузлов. Удалось добиться более чем пятикратного снижения аварийности на «Воркутинских ТЭЦ». Работу, выполненную республикой, отметил министр энергетики России Александр Новак, выступая на всероссийском совещании «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов» 6 октября этого года. Министр подчеркнул, что главным результатом этой работы стало исключение Республики Коми из Перечня регионов с высокими рисками нарушений энергоснабжения. Сергей Гапликов поблагодарил всех сотрудников энергетических компаний региона, принимавших участие в этой работе. Глава республики поздравил энергетиков с наступающим новым годом, пожелал новых профессиональных успехов, стабильной и безаварийной работы, а также вручил государственные награды. *** Приказом Министерства энергетики Российской Федерации за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд Почётной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации награждён: Королёв Сергей Иванович – электромонтёр диспетчерского оборудования и телеавтоматики 5 разряда производственного отделения «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»; Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации объявлена: Кострицкому Павлу Валериевичу – инженеру 2 категории управления технического перевооружения и реконструкции, обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства «Комиэнерго»; Михальчуку Сергею Ивановичу – электромонтёру по испытаниям и измерениям шестого разряда электрического цеха Сосногорской теплоцентрали; Макарову Эдуарду Николаевичу – слесарю по обслуживанию тепловых сетей Сыктывкарских тепловых сетей; распоряжениями Главы Республики Коми за вклад в развитие энергетики Республики Коми Благодарность Главы Республики Коми объявлена: Грошеву Олегу Владимировичу – директору филиала «Коми» публичного акционерного общества «Т Плюс»; Царёву Евгению Вячеславовичу – старшему электромонтёру по обслуживанию электрооборудования электростанций шестого разряда электрического цеха Сосногорской теплоцентрали; Аргентову Георгию Ивановичу – электромонтёру оперативно-выездной бригады пятого разряда Сыктывкарского района электрических сетей; Швецову Вадиму Викторовичу – начальнику отдела материально-технического обеспечения производственного отделения «Южные электрические сети» Комиэнерго; Ермолаеву Леониду Вячеславовичу, инженеру по надёжности и развитию Энергетического производства Группы организации технического обслуживания электросетевого оборудования теплоэлектроцентрали акционерного общества «Монди Сыктывкарский ЛПК»; Леоновой Зайтунэ Мансуровне – начальнику участка химоводоочистки ТЭЦ Энергетического производства акционерного общества «Монди Сыктывкарский ЛПК»; за проявленный профессионализм, образцовое выполнение служебных обязанностей Благодарственное письмо Главы Республики Коми вручается: Лукъянову Сергею Васильевичу, мастеру Сосногорского участка центральной ремонтной службы Филиала «Коми» публичного акционерного общества «Т Плюс».