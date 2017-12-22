Сергей Гапликов и Николай Валуев сыграли в хоккей с юными спортсменами Сыктывкара

Встреча с воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва №1 состоялась сегодня на льду Республиканского стадиона. В этом году хоккею с мячом в Республике Коми исполнилось 90 лет. В регионе этот вид спорта определён одним из приоритетных. В январе Сыктывкар принимал Первенство мира по хоккею с мячом среди юниоров до 19 лет, в финале которого юниорская сборная России одержала победу над шведской командой. Глава Республики Коми и вице-президент Федерации хоккея с мячом России пожелали ребятам стать достойной сменой своих наставников и прославить на весь мир родной клуб «Строитель». «В 2021 году в нашей республике будет проходить Чемпионат мира по хоккею с мячом, если мы получим это право и будем активно трудиться. Поэтому тренируйтесь хорошо и может когда-нибудь вы тоже станете чемпионами мира», - обратился к спортсменам Сергей Гапликов. Напомним, Межведомственная комиссия по организации и проведению на территории Российской Федерации международных спортивных соревнований, согласованию перспективных заявок Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта утвердила заявку Республики Коми на проведение Чемпионата мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре в 2021 году. Также Сергей Гапликов и Николай Валуев открыли первый в регионе зимний турнир по футгольфу, который состоялся на запасном поле Республиканского стадиона. Депутат Государственной Думы и вице-президент Федерации хоккея с мячом России охотно продемонстрировал знание нового вида спорта в составе одной из команд.