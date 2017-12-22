В Республике Коми отметили Интернациональный Новый год

С праздником национально-культурные автономии и землячества региона поздравил Глава Республики Коми Сергей Гапликов. «Я всегда с большим воодушевлением прихожу в Дом дружбы народов, потому что здесь царит особая атмосфера мира, взаимопонимания и согласия. Многообразие культур, языков и традиций народов Республики Коми составляют уникальную палитру национального многоцветья нашей великой страны. В России так было и должно быть всегда. Поэтому мы должны создать все условия, чтобы будущие поколения ценили и бережно хранили наше общее с вами наследие», - отметил Глава Республики Коми. Для гостей праздника национально-культурные объединения и общественные движения республики показали этнодефиле. Представители 16 народов продемонстрировали традиционные национальные наряды, современные костюмы с элементами национальных мотивов, а также образов героев сказок, легенд и преданий. Также в рамках интернационального Нового года состоялось награждение победителей Мультинациональной новогодней премии «Скрепка».