В новогодние праздники экстренные службы Республики Коми перейдут на усиленный режим работы

Такую задачу поставил Глава Республики Коми во время сбора руководящего состава Коми республиканской подсистемы РСЧС и гражданской обороны региона. Участники заседания подвели итоги 2017 года и обсудили задачи на 2018-ый. Глава региона поблагодарил сотрудников спасательных служб за мужество, профессионализм и добросовестное отношение к работе. В этом году республика достойно справилась с задачами по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения в период весеннего половодья и летний пожароопасный сезон. «В результате оперативно принятых мер удалось минимизировать последствия стихии и не допустить главного – человеческих жертв. Благодаря оперативной работе спасательных служб республики не допущено также ни одного случая перехода лесного пожара на территорию населённого пункта и объекты экономики. И это прежде всего заслуга личного состава, командиров, которые умело руководили соответствующими операциями», - отметил Сергей Гапликов. Также глава региона подчеркнул, что в период новогодних праздников должны быть приняты исчерпывающие меры по обеспечению безопасности граждан. «Необходимо уделить особое внимание социальным объектам, домам престарелых, в которых находятся люди беспомощные и нуждающиеся в дополнительном специализированном уходе. Неважно, на службе вы или вне работы, нельзя терять бдительность, надо быть готовым в любой момент прийти на помощь людям», - обратился к сотрудникам спасательных служб глава региона. Сергей Гапликов поздравил коллектив Главного управления МЧС по Республике Коми и служб, входящих в республиканскую подсистему РСЧС, с наступающим днём спасателя. «Я желаю вам как можно меньше чрезвычайных ситуаций, крепкого здоровья, терпения и успехов. И огромное спасибо за то, что вы выполняете свой служебный долг, спасаете жизни людей, нередко рискуя своей. Предлагаю почтить минутой молчания память тех, кто не вернулся живым с боевых заданий», - обратился к участникам сбора глава региона. [Минута молчания] За многолетнюю эффективную работу Сергей Гапликов вручил диплом Главы Республики Коми коллективу 18-й пожарно-спасательной части. Благодарность Главы Республики Коми за высокие показатели в служебной деятельности и в связи с профессиональным праздником получил заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Ухты Павел Пархачёв. Ранее глава региона осмотрел спасательную спецтехнику, посетил выставку технических средств и средств защиты населения от чрезвычайных ситуаций.