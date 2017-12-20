Сергей Гапликов поблагодарил сотрудников органов госбезопасности за верность долгу и чести

Глава региона поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов Управления ФСБ России по Республике Коми. Сегодня органам госбезопасности страны исполнилось 100 лет. История Федеральной службы безопасности начинается с 20 декабря 1917 года, с образования Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем в Советской России. За эти годы служба не раз меняла своё название, проходила этапы реформирования. Но неизменным всегда оставалось одно – преданность Родине, служение Отечеству и абсолютная готовность ставить интересы страны выше собственных. «Защита государства от внешних и внутренних угроз, противодействие международному терроризму и экстремизму, борьба с организованной преступностью и коррупцией, охрана государственных границ – это важнейшие задачи, которые стоят сегодня перед органами безопасности и с которыми может справиться только человек с высокими моральными устоями, ответственностью и патриотическим настроем», - отметил Глава Республики Коми. Глава региона пожелал сотрудникам ФСБ профессиональных успехов и спокойной службы во благо стабильного развития России. «Мы гордимся настоящими профессионалами, которые сегодня работают в органах безопасности республики и страны, и благодарны ветеранам, чей бесценный опыт является лучшим примером для молодых коллег. Я благодарю вас от имени Правительства Республики Коми и от себя лично за слаженную работу, взаимодействие и поддержку. Большого личного счастья, добра, благополучия вам и вашим семьям. С праздником!», - поздравил сотрудников органов госбезопасности Сергей Гапликов. Также Глава Республики Коми вручил ряд государственных наград.