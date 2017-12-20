Республика Коми – в числе регионов-лидеров СЗФО по внедрению целевой модели по упрощению процедур в сфере строительства

По оценке Минстроя России, Республика Коми вошла в число лидеров по достижению показателей целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», в том числе по утверждению документов территориального планирования, проведению государственной экспертизы в электронном виде и регламентации процедур. Такие данные озвучили на семинаре-совещании для представителей Северо-Западного региона в Санкт-Петербурге, где обсудили вопросы внедрения целевой модели. Напомним, в целях реализации целевой модели на территории Республики Коми сформирована рабочая группа, в состав которой вошли представители Минстроя Республики Коми, Минэкономики Республики Коми, Управления госэкспертизы Республики Коми и Управления массовых коммуникаций и связи Администрации Главы Республики Коми. По состоянию на декабрь 2017 года из 47 показателей целевой модели Республика Коми достигла 25, что составляет 53%. До конца текущего года прогнозируется выполнение установленных на 2017 год ещё 8 показателей, что составит 70%. Срок внедрения целевой модели – до 2019 года. По оценке Минстроя России Республика Коми по уровню внедрения целевой модели находится на третьем месте среди субъектов Северо-Западного федерального округа (на первом – г. Санкт-Петербург, на втором – Новгородская область). В ходе работы семинара участники из Коми, среди которых главный архитектор Республики Коми Елена Кочанова, начальник отдела контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности Минстроя Республики Коми Илья Максимец, а также представители администраций Сыктывкара, Печоры, Воркуты, поделились своим опытом. «Особый интерес у слушателей вызвал опыт нашего региона по разработке типовых решений для органов местного самоуправления, внесение изменений и процедура согласования градостроительных документов, а также осуществление загрузки документов в федеральной государственной информационной системе территориального планирования по муниципальным образованиям», - рассказала Елена Кочанова. *** Напомним, Президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами Правительства РФ 31 октября 2017 года поручил Кабинету министров обеспечить методологическую поддержку органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в части сокращения сроков и количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство. Целевая модель «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р, определяет порядок сокращения сроков прохождения процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, и их количества, а также направлена на обеспечение принятия в субъектах Российской Федерации генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов. Целевая модель разработана на основе лучших региональных практик.