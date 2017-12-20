В 2018 году в Княжпогостской центральной районной больнице появится новый аппарат УЗИ

Об этом заявил Глава Республики Коми Сергей Гапликов во время встречи с жителями муниципалитета. Вопрос об обеспечении диагностическим оборудованием Княжпогостской центральной районной больницы Главе Республики Коми задала заместитель главного врача учреждения Светлана Лопатина. По её словам, имеющийся стационарный аппарат УЗИ 2003-го года выпуска устарел. Поэтому используется только портативный аппарат, из-за чего жители вынуждены ждать своей очереди от одного до полутора месяцев. «Что касается, передвижных установок маммографа и флюорографа, они приобретались в 2007-м году по программе модернизации по одной установке на три района. Находящийся в Усть-Вымской ЦРБ маммограф обслуживает Удорский, Усть-Вымский и Княжпогостский районы. На сегодняшний день установки изношены на сто процентов. С марта 2017 года маммограф находится в нерабочем состоянии. Для обследования жителей нам приходится привозить аппарат из Усть-Куломской больницы, что не очень для нас удобно», - пояснила Светлана Лопатина. Глава Республики Коми Сергей Гапликов ответил, что в настоящее время Министерство здравоохранения Республики Коми прорабатывает возможные варианты привлечения финансирования на приобретение маммографа и флюорографа, в том числе в рамках социального партнёрства с крупными предприятиями. УЗИ-сканнер планируется приобрести в четвёртом квартале следующего года за счёт средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми. «Аппарат УЗИ в следующем году у вас точно будет. Два других – в зависимости от того, как быстро мы сможем привлечь дополнительные средства из федерального бюджета на проекты, которые сегодня поручил нам реализовать Президент России Владимир Владимирович Путин. Это немалые средства, с помощью которых мы сможем сэкономить свои деньги и использовать их в том числе на приобретение медицинского оборудования. Подчёркиваю, что перед нами стоит задача на сто процентов выполнить все указы главы государства в следующем году», - заявил Сергей Гапликов.