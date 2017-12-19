«Народный бюджет» Республики Коми: местные инициативы меняют облик территорий

Реализация проекта началась в прошлом году с проведения собраний, на которых люди сами выбирали, на что в первую очередь потратить деньги в районе, городе, селе или деревне. В результате были отобраны и реализованы в 2017 году 143 народные инициативы. Общая сумма финансирования «Народного бюджета» составила порядка 59 миллионов рублей. На территории 105 населенных пунктов республики были созданы и отремонтированы объекты водоснабжения и водоотведения, приведены в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения и обустроены сооружения на них, модернизированы предприятия малого и среднего бизнеса, открыты новые классы и кружки в рамках дополнительного образования, благоустроены территории поселений, реконструированы и благоустроены объекты культурного наследия, построены и оборудованы детские игровые и спортивные площадки, проведены праздники и фестивали. В рамках «Народного бюджета» были решены вопросы, с которыми жители обращаются к Главе Республики Коми. Так, в посёлках Усть-Пожег и Позялэм Сыктывдинского района были отремонтированы общественные колодцы. С такой просьбой на личный приём к Сергею Гапликову обратилась в августе местная жительница. Все работы были выполнены в срок. На это из республиканского бюджета было выделено 270 тысяч рублей, ещё 30 тысяч рублей вложила сельская администрация. Проект позволил временно трудоустроить 28 сельчан. В Эжвинском районе Сыктывкара в рамках проекта и по поручению Главы Республики Коми обустроен подъезд к детской поликлинике. Для обустройства полноценной стоянки на 8 парковочных мест территория перед медицинским учреждением была расширена. Общая стоимость проекта составила 350 тысяч рублей. На участие в проекте «Народный бюджет» в 2018 году подано 650 заявок. Из них 172 допущены до конкурсного отбора, итоги которого планируется объявить в первой половине февраля.