Глава Республики Коми Сергей Гапликов выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения пассажирского самолета АН-2 в аэропорту Нарьян-Мара

Правительственная телеграмма направлена на имя временно исполняющего обязанности Губернатора Ненецкого Автономного округа Александра Цыбульского. «От имени жителей Республики Коми, от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших в результате крушения пассажирского самолета АН-2 в аэропорту Нарьян-Мара. Скорбим вместе с вами. Желаем родным погибших душевных сил, чтобы пережить горе потери близких. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим в авиакатастрофе», - отмечено в телеграмме.