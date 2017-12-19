Глава Республики Коми Сергей Гапликов выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения пассажирского самолета АН-2 в аэропорту Нарьян-Мара

19.12.2017   Новости Коми
Правительственная телеграмма направлена на имя временно исполняющего обязанности Губернатора Ненецкого Автономного округа Александра Цыбульского.   «От имени жителей Республики Коми, от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших в результате крушения пассажирского самолета АН-2 в аэропорту Нарьян-Мара. Скорбим вместе с вами. Желаем родным погибших душевных сил, чтобы пережить горе потери близких. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим в авиакатастрофе», - отмечено в телеграмме.

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