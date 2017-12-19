Личный приём Главы Республики Коми помог многодетной семье из Сыктывкара решить жилищный вопрос

В рамках общероссийского дня приёма граждан к Сергею Гапликову обратилась многодетная семья, оказавшаяся в сложной жизненной ситуации. Проблема была решена оперативно. Семья воспитывает пятерых детей. При этом, как рассказали заявители, у них нет ни своего жилья, ни прописки. Муниципалитет предоставил во временное пользование двухкомнатную квартиру в местечке Дырнос. По истечению года семья должна была выселиться, поскольку законных оснований занимать жилое помещение до настоящего времени у неё не было. «Окажите людям максимальное содействие, чтобы до конца текущего года их вопрос был решён. Также необходимо помочь с оформлением прописки и постановкой семьи на очередь, как нуждающейся в улучшении жилищных условий», - обратился к мэру Сыктывкара Валерию Козлову Глава Республики Коми. «В своё время муниципалитет пошёл навстречу. И без заключения договора о маневренном фонде предоставил жильё, понимая тяжёлую жизненную ситуацию, в которой оказалась семья. На тот момент и до 12 декабря этого года оснований для заключения договора найма маневренного фонда у нас не было. Семья не попадала под критерии, позволяющие этот договор заключить. На сегодняшний момент перечень категорий людей, имеющих право получить маневренное жильё, депутатами города расширен. Поэтому мы готовы во внесудебном порядке предоставить эту квартиру», - пояснил Валерий Козлов. С жилищным вопросом к Главе Республики Коми обратилась также жительница посёлка Усть-Воктым Койгородского района. Помещение, в котором она живёт вместе с двумя детьми и мужем, признано непригодным для проживания. В новую квартиру нуждающаяся семья должна была переехать до конца сентября. Но в обещанный срок новоселье не состоялось. Из-за недобросовестности прежнего подрядчика строительство дома затянулось. По словам руководителя администрации Койгородоского района Ларисы Ушаковой, объект планируется ввести в строй в конце января. Сергей Гапликов поручил региональному Минстрою контролировать процесс и оказать необходимую поддержку, чтобы дом был достроен в обозначенные сроки. «Когда буду в Вашем районе с рабочей поездкой, обязательно загляну, проверю как Вы заселились в новую квартиру», - заявил жительнице Глава Республики Коми. Президент России Владимир Путин поручил главам регионов уделять особое внимание работе с обращениями и жалобами граждан. Информация о принятых мерах ежемесячно поступает в Администрацию Президента Российской Федерации. Сергей Гапликов проводит личный приём граждан раз в месяц. Решение вопросов, с которыми жители обращаются на приём к главе региона, держатся на контроле Администрации Главы Республики Коми.