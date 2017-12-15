Сергей Гапликов проверил условия реабилитации и опеки престарелых и инвалидов в городе Емве

Рабочая поездка Главы Республики Коми в Княжпогостский район началась с посещения Республиканского дома-интерната. Сегодня в доме-интернате проживает 104 человека. Учреждение работает с 2004 года и имеет бессрочную лицензию на осуществление медицинской деятельности. Интернат обеспечен необходимым медицинским оборудованием и медикаментами в полном объёме. В 2016 году был построен спальный корпус психоневрологического отделения со столовой. Его введение, а также реорганизация печорских учреждений, открытие пансионата «Забота» в Сыктывкарском посёлке Максаковка позволили закрыть очереди в психоневрологические дома-интернаты в Республике Коми. Таким образом республика досрочно выполнила поручение Президента Российской Федерации Владимира Путина по ликвидации очерёдности в дома-интернаты психоневрологического профиля до начала 2018 года. В этом году в емвинском доме-интернате проведен ремонт санитарной комнаты медицинского блока и гладильной комнаты, приобретено оборудование и микроавтобус. Глава республики осмотрел медицинские помещения, кабинет лечебной физической культуры, палаты и комнату для досуга. Сергей Гапликов поинтересовался у жителей интерната, как они оценивают условия содержания и не возникают ли у них проблемы. Проживающие отметили, что полностью довольны уходом. Руководитель региона поздравил подопечных интерната с наступающими новогодними праздниками, пожелал здоровья и долгих лет жизни.