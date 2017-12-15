Сергей Гапликов: «Сотрудники органов ЗАГС – это летописцы, фиксирующие самые важные события в жизни людей»

Глава Республики Коми поздравил сотрудников территориального отдела загса Княжпогостского района с наступающим профессиональным праздником. Торжественное собрание, приуроченное к 100-летию органов ЗАГС России, прошло сегодня в концертном зале Детской школы искусств города Емвы. Руководитель региона поблагодарил сотрудников загса за бережное хранение информации о самых важных событиях в жизни каждого гражданина, укрепление института семьи и пропаганду семейных ценностей, а также ответственное отношение к своему делу. «Вы являетесь свидетелями самых важных этапов жизни людей. Вы фиксируете и самые счастливые, и самые печальные моменты. От вашей чуткости, внимания, умения сопереживать во многом зависит, какой след оставят эти события в душе обратившихся к вам людей. Я желаю, чтобы в ваших летописях как можно меньше было разводов, чтобы дети рождались в полных и счастливых семьях, а продолжительность жизни неуклонно росла. Добра вам, семейного благополучия, терпения, счастья вашим родным и близким. С праздником!», - заявил Сергей Гапликов, вручая коллективу отдела благодарственное письмо. Глава Республики Коми поздравил также супругов Зеленковых, которые в этом году отмечают жемчужную свадьбу. Ирина Яковлевна работает старшим специалистом в территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в Усть-Вымском районе. Михаил Александрович – профессиональный водитель с большим стажем и жизненным опытом. За 30 лет совместной жизни Зеленковы вырастили и воспитали двоих детей. Дочь Анастасия работает врачом-методистом в Санкт-Петербургском научно-исследовательском центре онкологии, а сын Александр – электромехаником на компрессорной станции в посёлке Синдор. Сергей Гапликов поблагодарил Зеленковых за создание крепкой образцовой семьи и пожелал супругам встретить в любви и согласии ещё не один совместный юбилей. Глава региона также подчеркнул, что сегодня государство уделяет особое внимание поддержке института семьи, детства и материнства. Инициативы Президента России Владимира Путина по «перезагрузке» демографической политики единогласно поддержаны в первом чтении Государственной Думой. Впервые за постсоветский период в России будет введена ежемесячная выплата за первенца. Своевременным и долгожданным стало предложение о продлении и расширении программы материнского капитала.