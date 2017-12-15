В Инту с рабочим визитом прибыл руководитель администрации Главы Республики Коми Михаил Порядин

Визит Михаила Порядина в Инту совпал с долгожданным поступлением на шахту «Интауголь» первого транша из средств федерального резервного фонда. Уже состоялись выплаты по задолженности по заработной плате, происходят расчеты шахты с ресурсоснабжающими организациями, ведутся подготовительные и восстановительные работы в горных выработках. На встрече в компании «Интауголь» Михаил Порядин напомнил, что сегодняшние перемены – результат планомерной и кропотливой работы Главы Республики Коми Сергея Гапликова и Правительства региона. «Сегодня, когда у людей на руках появились деньги, когда состоялись выплаты ресурсоснабжающим организациям, ожила и вся городская инфраструктура. Я хочу поблагодарить профсоюзных лидеров и руководство города за ту работу, которую вы проводили на месте, чтобы сохранить коллектив, удержать под контролем общее настроение и не допустить каких-то массовых негативных проявлений. Сейчас очень важно, чтобы все службы на шахте очень четко соблюдали тот график работ, который был разработан в рамках дорожной карты мероприятий по восстановлению нормальной стабильной работы шахты», – отметил Михаил Порядин. Он также подчеркнул, что расходование бюджетных средств происходит под строгим контролем. Каждому следующему траншу будет предшествовать не только подробный отчет о произведенных платежах и выполненной работе, но и выверенный план действий по реализации следующего этапа мероприятий дорожной карты. Отвечая на вопрос профсоюзных лидеров о том, будет ли республика в теплое время года помогать шахте с организацией сбыта добытого угля, Михаил Порядин сказал, что договоренности, достигнутые при участии Минпрома Республики Коми с крупными теплоэлектростанциями, обеспечивают постоянный круглогодичный спрос на интинский уголь. Он также заверил, что Сергей Гапликов и профильные министерства продолжают лоббировать решение вопроса о 50-процентном снижении железнодорожного тарифа для транспортировки продукции интинских угольщиков потребителям в других регионах. Завершая встречу, Михаил Порядин еще раз заверил горняков, что Глава Республики Коми не оставит шахту без помощи и поддержки, а Правительство Коми приложит все усилия для вывода предприятия в режим самостоятельной и стабильной работы. Напомним, распоряжение о выделении шахте федеральных средств подписал председатель Правительства России Дмитрий Медведев 18 ноября 2017 года. В рамках соглашения с Правительством Республики Коми Минэнерго России выделит 1 млрд 201 млн 782 тыс. рублей из резервного фонда Правительства России на возобновление стабильной работы АО "Интауголь" в 2018-2019 годах. Средства в первую очередь будут направлены на погашение задолженности по заработной плате и социальным обязательствам, а также на проведение мероприятий по запуску лавы № 843 и возобновлению добычных работ. По данным регионального Минпрома, ожидается, что шахта заработает в течение ближайших трех месяцев, лаву № 843 планируется запустить до 30 марта 2018 года.