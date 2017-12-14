Правительство Республики Коми и компания МТС подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве

Согласно документу, компания до конца 2019 года планирует инвестировать в расширение и модернизацию телекоммуникационных сетей региона 300 миллионов рублей. Соглашение предусматривает сотрудничество по ряду направлений, в том числе совместные проекты по развитию телекоммуникационной инфраструктуры. Сотрудничество Правительства Республики Коми и МТС будет способствовать развитию сетей подвижной радиотелефонной связи во всех доступных стандартах и увеличению к 2019 году доступности сетей передачи данных в сетях «четвертого поколения». Кроме того, стороны договорились о создании системы творческих лифтов для талантливых детей из регионов – совместной реализации крупнейшего в России творческого благотворительного проекта МТС «Поколение М». В результате у жителей республики появятся уникальные возможности для личностного роста и развития, образования своих детей, которыми займутся лучшие отечественные специалисты, знаменитые деятели искусства и педагоги. «Развитие Республики Коми невозможно представить без современной телекоммуникационной инфраструктуры. Перед нами стоит важная задача решить проблему цифрового неравенства в регионе, обеспечить население качественными инновационными сервисами. Результаты этой работы есть уже сегодня: за последние два года совместно с компанией МТС нам удалось реализовать проект, благодаря которому современной мобильной связью охвачено более 40 населенных пунктов республики. Есть уверенность, что соглашение поможет решить большой спектр задач для повышения качества жизни людей и экономического потенциала региона в целом», – прокомментировала Первый заместитель Председателя правительства Республики Коми Лариса Максимова. «Сотрудничество с Правительством Республики Коми подтверждает, что сегодня перед нами стоят общие цели – активное развитие телекоммуникационной и социальной инфраструктур региона, повышение доступности инноваций для улучшения качества жизни населения республики. Коми – регион со сложным географическими и климатическими условиями, и в этой ситуации вопрос доступности услуг связи для жителей республики крайне актуален. МТС активно ведет работу по улучшению качества связи и расширению покрытия в Коми: за последний год нам удалось построить более 100 базовых станций, значительная часть из которых приходится на малые населенные пункты. Уже сейчас доступ к сети «четвертого поколения» есть у жителей примерно 300 населенных пунктов регионе. Мы намерены продолжить работу данном направлении, и поддержка руководства республики станет важной основой для реализации наших планов», – отмечает директор филиала МТС в Сыктывкаре Юрий Мочалов.