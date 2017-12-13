Почти 50 тысяч жителей Республики Коми зарегистрировались в системе ГТО.

Знаки отличия за выполнение нормативов получили 7 тысяч человек. Самые активные районы по реализации комплекса – Инта, Вуктыл и Удора. Об этом Главе Республики Коми Сергею Гапликову доложил министр физической культуры и спорта региона Николай Бережной. По словам министра, интерес к ГТО растёт как среди молодёжи, так и людей более старшего возраста. В 2017 году количество северян в базе ВФСК «Готов к труду и обороне!» увеличилось вдвое. Для реализации всероссийского комплекса в республике функционируют 23 центра тестирования. Регион занимает уверенные позиции в рейтинге субъектов Российской Федерации. «Нередко в центры тестирования приходят целыми семьями. Специально для них в регионе уже провели несколько спортивных праздников. И всё же основную массу желающих получить знак отличия ГТО составляют пока более молодые жители региона. Тем не менее, хочется поблагодарить все муниципальные образования за то, что они активизировали эту работу», - отметил Николай Бережной. Напомним, Указ о возрождении в стране физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Президент России Владимир Путин подписал 24 марта 2014 года. После почти 30-летнего перерыва россияне в возрасте от 6 до 70 лет могут сдавать государственные нормативы и получать за это различные бонусы. Как сообщил глава государства на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, массовый спорт должен развиваться и быть более доступным для людей разного возраста, состояния здоровья. «Одна из инициатив в этой сфере – возрождение ГТО, благодаря которому выросло не одно поколение активных здоровых людей», - подчеркнул Владимир Путин. *** Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трём уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО).