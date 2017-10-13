Сергей Гапликов: «Строитель» — олицетворение спортивной мощи региона»

Глава Республики Коми поздравил спортсменов, тренеров, ветеранов и болельщиков с 70-летием хоккейного клуба «Строитель». «Уважаемые спортсмены, тренеры, ветераны спорта и болельщики! Поздравляю вас с 70-летием хоккейного клуба «Строитель»! Команда «Строитель» является олицетворением спортивной мощи региона, воплощает лучшие черты северного характера: неутомимое трудолюбие и волю к победе. Я искренне признателен и благодарен всем игрокам клуба, кто в разные годы своей блестящей игрой прославлял республику. Имена таких выдающихся хоккеистов, как Александр Мальцев, Андрей Тимушев, Игорь Ларионов, Павел Франц, Сергей Конаков, Игорь Захаров и многих-многих других, навсегда вошли в историю отечественного хоккея с мячом. Яркие зрелищные победы «Строителя» и сегодня продолжают прославлять Республику Коми. В этом году на Первенстве России по хоккею с мячом среди клубов Высшей лиги игроки «Строителя» продемонстрировали мастерство, бойцовский характер и в очередной раз доказали, что в нашей республике живут и тренируются талантливые хоккеисты-победители. Отдельную благодарность выражаю болельщикам «Строителя». Без вашей веры клуб не выстоял бы. Вы поддерживали наших хоккеистов и на домашних матчах, и на выездных играх. Вы были вместе с командой и в успешные годы, и в её самые сложные времена. Спасибо за поддержку! Желаю команде и её преданным фанатам крепкого здоровья, счастья, добра, благополучия, новых спортивных успехов и побед!», - отметил в поздравительном адресе Глава Республики Коми Сергей Гапликов. *** История хоккейного клуба «Строитель» начинается с 1947 года, когда была создана первая сборная города Сыктывкара «Большевик». Затем названия команды менялись: до 1959 года - «Искра», в 1959-1965 годы - «Труд», 1965-1968 годы - «Эжва», 1968-1969 годы «Сыктывкарстрой», 1969 – 2007 годы - «Строитель», затем до 2008 года - «Динамо-Сыктывкар». С 2008 года по настоящее время – хоккейный клуб «Строитель». Воспитанники «Строителя» приглашались в национальную сборную страны. В 1984 году на VII-м международном турнире на призы газеты «Советская Россия» в Кемерово победителями в составе сборной СССР стали полузащитник Лев Холопов и защитник Эдуард Бай. Самым знаменитым хоккеистом является нынешний главный тренер команды Павел Франц – шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом. Успехов на международной арене добивались также следующие хоккеисты: Александр Мальцев – МСМК, чемпион мира среди молодёжи 1993г. Андрей Тимушев – МСМК, бронзовый призёр Чемпионата мира в составе сборной Казахстана 2003 и 2004 годов. Игорь Ларионов – ЗМС, серебряный призёр Чемпионата мира 2010г., чемпион мира 2011, 2013, 2014, 2016 гг. Максим Пахомов – МС, победитель Международного турнира на призы правительства России 2006 г, обладатель Кубка мира 2010 Андрей Тимушев – МСМК (1987г.), Константин Чужмаров, Олег Дорошенко (1995г.) – чемпионы мира среди юношей Павел Франц, Сергей Конаков (1990г.), Игорь Захаров (1991г.) – чемпионы мира среди юниоров Призёрами Первенств мира среди юношей и юниоров становились учащиеся школы: Алексей Другов, Александр Пестов, Василий Софин, Игорь Глубоков, Сергей Морозов, Александр Ларионов, Дмитрий Карякин, Андрей Сюткин, Руслан Нейфельд, Руслан Исаев, Сергей Пешкин, Дмитрий Попов, Алексей Каширин. Выступления клуба: 1947г. – Кубок РСФСР. Сборная команда города Сыктывкара дебютирует в зональных соревнованиях, в первом матче уступив команде «Снайпер» г.Киров со счётом 1:5. 1950г. – Кубок РСФСР. Команда «Большевик» одноименного общества г.Сыктывкар дебютирует в этих соревнованиях. В первом матче проигрывает команде «Локомотив» г.Киров 5:6. 1959г. – Чемпионат РСФСР. Дебютирует команда «Труд» г.Сыктывкар. 1964г. – Чемпионат РСФСР. Команда «Эжва» Сыктывкар. Победитель зонального турнира. 1970г. – Чемпионат СССР. Команда «Сыктывкарстрой». Первое место во второй группе, первой подгруппе класса «А». Финал – город Сыктывкар. 2 место. 1983г. – Чемпионат СССР. Команда «Строитель» занимает 1 место в первой группе класса «А». Финал в г.Сыктывкаре – 2 место. 1985г. – Кубок СССР. «Строитель» играет в полуфинале. 1986г. – Чемпионат СССР. «Строитель» – 5 место. 1993г. – Чемпионат России. «Строитель» – 2 место. 1995г. – Чемпионат России. «Строитель» – западная зона – 1 место. 2005г. – Кубок России. «Строитель» играет в полуфинале. 2011г. – Первенство России среди команд 1 лиги. «Строитель» – 2 место в группе. 2013г. – Первенство России среди команд Высшей лиги. «Строитель» – 1 место. 2017г. – Всероссийские соревнования среди команд Высшей лиги. «Строитель» – 1 место. Серебряный призёр Чемпионата России 1993 года, победитель западной группы Чемпионата России 1994/95 гг.; Полуфиналист Кубка СССР 1985 г., г.Сыктывкар, Кубка России 2005 г. Архангельск (Весна); Участник Кубка мира по ринк-бенди 1993 г.; Двухкратный обладатель «Jolly Bandy Gup» 1994,1995 гг.; Двухкратный обладатель «Olly Gup» 1994,1995 гг.; Победитель турнира «67-ая параллель» 1990 г.; В высшей лиге с сезона 1983/1984 по 2009/2010 гг.; Победитель международного турнира в Сыктывкаре в 1986 г.; В 30 Чемпионатах страны 781 матч: 295 побед, 86 ничьи, 400 поражений. Самая крупная победа – 17:1 («Красная Заря» в Санкт-Петербурге – 30.12.1993г). Самые крупные поражения – 1:17 («Динамо» Москва в Сыктывкаре – 3.12.2007 г.), 3:17 («Динамо» Москва в Москве – 12.02.2006 г.) Лучший бомбардир – Алексей Другов - 333 мяча. Рекордсмен клуба за сезон – Алексей Другов – 41 мяч. Рекордсмен по количеству игр в Чемпионатах страны – Алексей Другов – 626, с учётом кубковых матчей – 837. Рекордное количество зрителей в Сыктывкаре было на игре «Строитель» – «Сибскана» Иркутск в 1993 году – 10000 зрителей.