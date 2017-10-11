Ряд жителей республики награждены Почётными грамотами Республики Коми

Указ Главы Республики Коми от 10 октября 2017 года №103 «О награждении Почётной грамотой Республики Коми» За многолетнюю плодотворную работу, направленную на благо Республики Коми, наградить Почётной грамотой Республики Коми: Василенко Николая Николаевича – директора государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Спортивная школа олимпийского резерва № 4», город Сыктывкар; Кузьмина Сергея Николаевича – водителя Государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Автохозяйство», город Сыктывкар; Курешову Александру Кириковну – заместителя начальника отдела камеральных проверок № 1 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Республике Коми, город Сыктывкар; Черныха Алексея Иосифовича – начальника федерального государственного казённого учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Коми», город Сыктывкар.