В Вуктыле успешно реализуются малые проекты в сфере предпринимательства

В ходе рабочего визита в Вуктыл Глава Республики Коми Сергей Гапликов посетил цех по производству столярных изделий. Проект реализован в 2017 году в рамках «Народного бюджета». Новое производство организовано на базе одного из лесоперерабатывающих предприятий Вуктыла. Основная продукция – мебель для детских садов и больниц, уличные скамейки, элементы наружного декора – ориентирована на социальный сектор. Как пояснил Главе региона руководитель предприятия Валентин Халаимов, идея о запуске столярного производства возникла давно, но не было возможности реализовать проект. Исполнить задуманное удалось благодаря участию и победе в отборе малых проектов «Народного бюджета». Общий бюджет проекта составил 856 тысяч рублей. Из них полмиллиона рублей было выделено из республиканского бюджета, 100 тысяч рублей – из муниципального, остальные средства вложил сам предприниматель. За счёт субсидии были приобретены фреза и комплектующие изделия, пресс-вайма ВП-15/3000, привод 4-ой оси с патроном 100 мм, профиль конструкционный алюминиевый и алюминиевая заготовка. Собственные средства были направлены на приобретение фрезерного станка ЧПУ и оборудование сушильной камеры. Модернизация столярного цеха позволила создать высокоэффективный производственный процесс полного цикла: лесозаготовка – распиловка (у предприятия имеется ленточная пилорама) – сушка (запуск сушильной камеры является одной из целей проекта) – производство готовой продукции: вагонки, половой доски, блок-хауса, столярного (мебельного) щита, изготовление столярной продукции, в том числе сувенирной продукции с национальной символикой, дачной мебели, банной утвари, лёгких деревянных конструкций (беседок, веранд, песочниц).