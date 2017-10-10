Сергей Гапликов представит Россию на Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы

По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина Глава Республики Коми в составе официальной делегации России примет участие в 33-ой пленарной сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, которая состоится в городе Страсбург с 17 по 20 октября 2017 года. В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 21 июля 2016 года №217-рп, утвердившим состав официальной делегации России, Глава Республики Коми Сергей Гапликов примет участие в форуме в качестве заместителя представителей Российской Федерации в Палате регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Основная тема сессии — «Политический курс на децентрализацию в целях успешной интеграции беженцев». Участники конгресса также обсудят вопросы борьбы с коррупцией, развития сельских районов, молодёжной политики, поддержки языков меньшинств, участия женщин в политической жизни. Будут приняты документы Конгресса по состоянию демократии на местном и региональном уровнях в ряде стран – членов Совета Европы. В 2016-м году Глава Республики Коми Сергей Гапликов также принял участие в пленарной сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в составе официальной делегации России. Тогда форум прошёл по теме «Этика и прозрачность на местном и региональном уровнях». *** Конгресс местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ) является одним из трёх основных подразделений Совета Европы (СЕ). По своему статусу КМРВСЕ является консультативным органом СЕ, состоящим из представителей местных и региональных органов власти государств-членов СЕ. Комитет Министров (КМСЕ) и Парламентская Ассамблея (ПАСЕ) консультируются с КМРВСЕ по вопросам, которые могут затрагивать компетенцию и основные интересы местных и региональных органов власти европейских стран. Первоочередные направления деятельности КМРВСЕ – мониторинг состояния местной и региональной демократии в странах СЕ на предмет соблюдения Европейской хартии местного самоуправления от 1985 года, включая соблюдение прав человека на местном уровне, а также наблюдения за муниципальными и региональными выборами. Пристальное внимание также уделяется территориальной автономии для национальных меньшинств, проблемам устойчивого развития, миграции, культуры и образования, социальной сплочённости в городах, финансовому обеспечению местных органов власти и др.