В Республике Коми утверждён План основных мероприятий по подготовке специалистов Вооруженных Сил Российской Федерации по военно-учётным специальностям в 2017-2018 учебном году

Соответствующее распоряжение подписал Глава Республики Коми Сергей Гапликов. Согласно документу, военным комиссариатам городов и районов Республики Коми совместно с органами местного самоуправления в Республике Коми рекомендовано определить мероприятия по обеспечению отбора граждан для направления их на подготовку по военно-учётным специальностям и контроля за их обучением; рассмотреть вопрос о возможности: организации бесплатного питания граждан, подлежащих призыву на военную службу, в период прохождения ими подготовки по военно-учётной специальности; предоставления гражданам, направленным для подготовки по военно-учётным специальностям «водитель транспортных средств», «специалист подводных и подземных кабельных линий связи», компенсации стоимости расходов по оплате медицинских справок, предъявляемых в органы ГИБДД МВД России при сдаче квалификационных экзаменов. Военному комиссару Республики Коми рекомендовано распределить задание по подготовке специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации по муниципальным образованиям в Республике Коми, образовательным организациям Регионального отделения ДОСААФ России Республики Коми в целях обеспечения своевременного комплектования юношами призывного возраста учебных групп и взводов; организовать отбор граждан, подлежащих призыву на военную службу, и направление их в образовательные организации Регионального отделения ДОСААФ России Республики Коми; организовать контроль за ходом подготовки граждан по военно-учётным специальностям; до 25 октября 2018 года представить Главе Республики Коми информацию по итогам подготовки специалистов для Вооружённых Сил Российской Федерации по военно-учётным специальностям за 2017 – 2018 учебный год. Председателю Регионального отделения ДОСААФ России Республики Коми рекомендовано обеспечить подготовку специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации по военно-учётным специальностям в образовательных организациях регионального отделения ДОСААФ России Республики Коми, а также условия для их быта и питания, размещения иногородних граждан в общежитиях и гостиницах. Руководителям администраций муниципальных районов и городских округов в Республике Коми рекомендовано оказать содействие военным комиссариатам городов и районов Республики Коми в организации подготовки граждан по военно-учётным специальностям из числа юношей, подлежащих призыву осенью 2018 года. Министерству образования и молодежной политики Республики Коми поручено обеспечить участие в проведении контрольных мероприятий в образовательных организациях Регионального отделения ДОСААФ России Республики Коми. Администрации Главы Республики Коми поручено совместно с Военным комиссариатом Республики Коми и Региональным отделением ДОСААФ России Республики Коми информировать население Республики Коми в средствах массовой информации об отборе граждан, подлежащих призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации, для подготовки по военно-учётным специальностям. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.