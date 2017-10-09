Ряду жителей республики присвоены Почётные звания «Заслуженный работник Республики Коми»

Указ Главы Республики Коми от 6 октября 2017 года №101 «О присвоении почётного звания Республики Коми «Заслуженный работник Республики Коми» За заслуги перед Республикой Коми присвоить почётное звание Республики Коми «Заслуженный работник Республики Коми»: Бибичеву Олегу Геннадьевичу – инженеру-диспетчеру по движению флота службы пути Федерального бюджетного учреждения «Администрация Печорского бассейна внутренних водных путей», город Печора; Веретельнику Владимиру Николаевичу – капитану теплохода «Жаворонок» Федерального бюджетного учреждения «Администрация Печорского бассейна внутренних водных путей», город Печора; Монастырёвой Раисе Васильевне – врачу-терапевту IV терапевтического отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Сыктывкарская городская поликлиника № 3»; Попову Виталию Александровичу – начальнику Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Коми, Сыктывдинский район; Табаленковой Ие Ивановне – главному библиотекарю отдела краеведческой и национальной литературы государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Национальная библиотека Республики Коми», город Сыктывкар; Шулепову Виктору Николаевичу – помощнику члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.П. Маркова по работе в Республике Коми.