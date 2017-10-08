Поздравление Главы Республики Коми с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

«Уважаемые работники агропромышленного комплекса, ветераны отрасли! Поздравляю с профессиональным праздником – Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Благодарю всех ветеранов и работников агропромышленного комплекса за созидательный труд и самоотдачу, за любовь и преданность родной земле. Работа в сельском хозяйстве всегда была не из лёгких. В условиях Крайнего Севера, рискованного земледелия, непростых современных экономических реалий ваш труд заслуживает особого уважения и признания. Понимая огромную значимость отрасли, Правительство республики делает все возможное для усиления государственной поддержки наших сельхозпредприятий. В 2017 году поддержка инвестиционного направления увеличилась, по сравнению с прошлым годом, почти на 30 млн. рублей. В 2018 году втрое вырастет объем выделенных федеральных средств и составит более 442 млн. рублей. Сегодня в агропромышленном комплексе необходимо активнее внедрять инновации и передовые методы, повышая тем самым эффективность аграрного производства и конкурентоспособность наших товаров. И ряд предприятий республики уже идёт по этому пути, применения новейшие информационные технологии. Уверен, мы выведем сельскохозяйственную отрасль республики на принципиально новый качественный уровень. Желаю всем труженикам агропромышленного комплекса доброго здоровья, профессиональных успехов и достижений, личного счастья и благополучия!» Глава Республики Коми С.А. Гапликов