Сергей Гапликов: «Под руководством Владимира Путина Россия сделала огромный шаг вперёд в своём развитии, заняв достойное место в мировом сообществе»

Сегодня, 7 октября, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отмечает 65-летие. С юбилеем Главу государства поздравил и Глава Республики Коми Сергей Гапликов. «Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! От имени жителей Республики Коми и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем! За годы Вашей плодотворной и созидательной деятельности на благо России Вы заслужили высочайший авторитет и уважение не только у наших сограждан, но и у всего прогрессивного человечества. Под Вашим руководством наша страна сделала невероятно огромный шаг вперёд в своём развитии. Благодаря Вашим усилиям Россия занимает достойнейшее место в мировом сообществе. Уверен, опираясь на поддержку россиян, Вы продолжите реализацию выбранного курса по развитию нашей страны, повышению благосостояния граждан и укреплению роли России на международной арене. Желаю Вам, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть рядом всегда будут надёжные и близкие по духу люди, настоящие профессионалы своего дела, с которыми предстоит решать самые сложные задачи во благо Отечества и россиян!», - отметил Глава Республики Коми Сергей Гапликов.