Сергей Гапликов: «В сердце каждого из нас есть учитель, который оставил особый след»

Об этом заявил Глава Республики Коми в ходе торжественного собрания, посвящённого Всероссийскому Дню учителя и состоявшегося в рамках регионального форума «Образование, государство, общество». Руководитель региона поблагодарил участников форума за продуктивную работу, результатом которой стало широкое обсуждение направлений государственной политики в сфере образования, были заслушаны мнения ведущих российских экспертов, озвучены лучшие республиканские, всероссийские и международные практики, выработаны совместные предложения для успешной реализации федеральных задач развития образования, поставленных Президентом России Владимиром Путиным. «Без качественного образования развалится любое государство, как дом, построенный без фундамента. Образование состоит из обучения, развития, воспитания и культуры - это кирпичики, из которых строится будущее нашей страны, нашей республики, - отметил Сергей Гапликов. – Самое главное заложить в детях постоянную тягу к познанию, к увеличению собственного интеллектуального потенциала, саморазвитию. В этом огромную роль играете вы. Маленький, но достигнутый отдельным учеником результат – огромный труд учителя! Всё, что вы вкладываете сегодня в ребёнка, даст для него существенный результат в будущем». Сергей Гапликов также подчеркнул, что Республика Коми сегодня достигла значительных успехов в повышении качества и уровня образования. Подтверждением тому являются высокие результаты демонстрируют на федеральном уровне учебные заведения региона. Так, накануне стало известно, что физико-математический лицей-интернат и гимназия имени А.С. Пушкина в Сыктывкаре вошли в ТОП-500 лучших школ России. В республике успешно завершена реализация федерального проекта по модернизации региональной системы дошкольного образования, в ходе которой было введено порядка 5000 мест для дошкольников. В 2016 году республика вошла в новый федеральный приоритетный проект «Создание современной образовательной среды для школьников». В течение нескольких лет планируется решить проблему с ветхостью школьных зданий, а также полностью ликвидировать вторую смену. Регион работает над созданием и внедрением в отрасли образования общенациональной системы профессионального роста учителей, реализуются мероприятия по повышению доступности образовательных услуг, формированию безбарьерной среды. В республике выстроена работа по комплектованию образовательных организаций кадрами, создаются условия для социально-бытового обеспечения учителей, повышения социального статуса педагогов, выполняются Указы президента России Владимира Путина. Руководитель региона поздравил учителей и ветеранов образовательной отрасли с профессиональным праздником и поблагодарил их за нелёгкий, но очень ответственный труд - воспитание и развитие подрастающих поколений. «Вы каждый день отдаёте свою душу и сердце детям! Пусть всё, что вы вложите, вернётся к вам сторицей. Пусть в ваших классах будет как можно больше одарённых, успешных и благодарных учеников, и пусть они дарят вам только радость, счастье и улыбки», - пожелал учителям Сергей Гапликов. Глава Республики Коми также вручил государственные награды лучшим работникам образовательной отрасли. *** Указом Главы Республики Коми за заслуги перед Республикой Коми почётное звание «Заслуженный работник Республики Коми» присвоено: Малетиной Антонине Алексеевне – преподавателю Сыктывкарского медицинского колледжа имени Морозова; Распоряжениями Главы Республики Коми за заслуги в сфере образования и многолетнюю добросовестную работу звание «Почётный работник образования Республики Коми» присвоено: Бобровой Людмиле Эдуардовне – преподавателю русского языка и литературы Сыктывкарского медицинского колледжа имени Морозова; Иевлевой Маргарите Ивановне – преподавателю спецдисциплин Сыктывкарского индустриального колледжа; Котик Галине Степановне – заведующему учебной (производственной) практикой Сыктывкарского индустриального колледжа; Подоровой Надежде Александровне – преподавателю сестринского дела Сыктывкарского медицинского колледжа имени Морозова; Шехониной Елене Александровне – директору средней общеобразовательной школы № 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Куратова города Сыктывкара; звание «Почётный учитель образования Республики Коми» присвоено: Зайцевой Надежде Михайловне – учителю начальных классов средней общеобразовательной школы № 26 с углублённым изучением отдельных предметов города Сыктывкара; за добросовестное исполнение должностных обязанностей знаком отличия «За безупречную службу Республике Коми» награждены: Аксанова Оксана Валерьевна – педагог дополнительного образования Сыктывкарского колледжа сервиса и связи; Королёв Николай Прокопьевич – педагог дополнительного образования средней общеобразовательной школы № 9 города Сыктывкара; за многолетний добросовестный труд в области образования и достигнутые трудовые успехи в обучении и воспитании детей ценным подарком Главы Республики Коми поощрена: Блинова Лилия Федоровна – директор средней общеобразовательной школы № 1 города Микунь; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации за значительные заслуги в сфере образования, воспитания детей и многолетний труд почётное звание «Почётный работник сферы образования Российской Федерации» присвоено: Суриной Светлане Викторовне – ветерану отрасли образования Республики Коми; за значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации награждены: Байдалка Инна Олеговна – директор Детской школы искусств города Воркуты; Волкова Валентина Федоровна – учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы посёлка Подзь Койгородского района; Голосова Светлана Александровна – заместитель директора по учебной работе средней общеобразовательной школы села Визинга; Григорьева Лидия Михайловна – учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы № 3 с углублённым изучением отдельных предметов города Сосногорска; Жукова Галина Владимировна – музыкальный руководитель Детского сада №1 комбинированного вида села Айкино Усть-Вымского района; Казакова Елена Александровна – начальник отдела дополнительного образования и летнего отдыха Министерства образования, науки и молодёжной политики Республики Коми; Коренева Лариса Борисовна – заместитель директора муниципального учреждения «Информационно-методический центр» города Сыктывкара; Кузнецова Мария Валериановна – методист Управления образования администрации муниципального образования муниципального района «Ижемский»; Малева Елена Борисовна – учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы села Деревянск Усть-Куломского района; Негря Ольга Васильевна – учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы села Дутово Вуктыльского района; Прядкина Галина Михайловна – учитель географии Ёвдинской средней общеобразовательной школы Удорского района; Сажнева Изабелла Валерьевна – воспитатель Детского сада № 3 города Ухты; Федорова Татьяна Витальевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней общеобразовательной школы № 2 города Печоры; Чупрова Галина Владимировна – учитель русского языка и литературы Усть-Цилемской средней общеобразовательной школы имени Бабикова.