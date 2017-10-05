Глава Республики Коми потребовал от регионального Минздрава немедленно навести порядок в сфере лекарственного обеспечения граждан

Сергей Гапликов жёстко раскритиковал руководство ведомства за неэффективную работу и объявил министру Дмитрию Березину выговор за перебои с поставками жизненно важных медикаментов для льготных категорий граждан. Поводом для жёсткого разговора стали обращения родителей, чьи дети, вовремя не могут получить лекарственные препараты. Главу региона возмутил факт о том, что двое маленьких жителей остались без жизненно важных для них лекарств - «Элапраза» и «Траклир». «Ситуация на определённом этапе вышла из-под контроля, лично Вашего, как министра. Как руководитель ведомства, Вы несёте персональную ответственность за решение всех текущих вопросов. И то, что родители были вынуждены обратиться ко мне с просьбой решить эти острые и наболевшие вопросы, является вопиющим фактом. Чтобы этого больше не повторилось, я Вам объявляю выговор», - заявил глава региона. Дмитрий Березин доложил о ситуации и принятии экстренных мер по её разрешению. В частности, министр заверил, что препарат «Элапраза» появится на складе ГУП «Аптеки Республики Коми» 9 октября. По второму случаю, пояснил Д.Березин, лекарственное средство закуплено вовремя, однако при выписке рецепта были допущены организационные недоработки. Во избежание подобных случаев с главврачом больницы проведена разъяснительная работа. «Я провёл служебную проверку, по итогам которой есть веские основания поставить вопрос о неполном служебном соответствии моего заместителя, курирующего направление лекарственного обеспечения и закупок. Я также не снимаю ответственности с себя, поскольку как руководитель ведомства не смог обеспечить надлежащий контроль за этим направлением. Буду ежедневно отслеживать ситуацию. Впредь такого больше не повторится, - заверил министр. – Кроме того, мы практически завершили работу по информатизации рецептов, провели апробацию специальной программы в тестовом режиме между Эжвинской городской поликлиники и ГУП-ом [«Аптеки Республики Коми» - прим.]. Она себя полностью оправдала. Сейчас проводится сертификация данной программы, и мы её до конца года обязательно установим, чтобы оперативно отслеживать в режиме онлайн остатки, выписку и своевременное формирование заявок». Глава Республики Коми потребовал немедленно навести порядок в сфере лекарственного обеспечения граждан и доложить о всех принятых мерах, представив детальный анализ текущей ситуации. «Жизнь человека – превыше всего. А особенно маленького человека, который крайне беззащитен. И люди уже сбились с ног, пытаясь решить эту проблему. Когда остаётся всего две таблетки, тут любой родитель забьёт тревогу, а Вы ссылаетесь на отсутствие каких-то формальных процедур. Выясните, кто был действительно виноват в этой ситуации. Разберитесь и доложите. А Ваш заместитель, я вообще считаю, больше не имеет права заниматься этой деятельностью, тем более в должности замминистра. Если я хотя бы ещё раз получу от граждан информацию, что что-то не закуплено вовремя, я приму другие меры», - резюмировал глава региона. *** Всего в федеральном регистре по обеспечению пациентов с орфанными заболеваниями числится 147 жителей Республики Коми по 16 нозологиям. Из них 100 пациентов нуждается в обеспечении лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания. На начало августа 2017 года получено препаратов на сумму 89,4 млн. руб.