Глава Республики Коми Сергей Гапликов поздравил спасателей региона с 85-летием гражданской обороны России

Глава региона поблагодарил сотрудников за нелёгкий труд, профессионализм и мужество, который они проявляют при ликвидации последствий наводнений, лесных пожаров, техногенных аварий и катастроф, спасательных операциях. «Вы всегда первые там, где нужна помощь: в завалах разрушенных зданий, в огне пожаров, на затопленных территориях. Вы помогаете людям, рискуя собой и своим здоровьем. Вы продолжаете славные традиции, заложенные ветеранами гражданской обороны, которые посвятили свою жизнь благородному делу спасения человеческих жизней. От имени всех жителей республики примите огромную благодарность за ваш труд и пожелания крепкого здоровья, успехов в деле обеспечения безопасности на родной земле! Добра и благополучия вам и вашим близким, которые поддерживают вас в вашей нелёгкой, но очень важной службе!», - отмечено в поздравительных адресах, направленных в Главное управление МЧС России по Республике Коми и Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций[1]. *** Датой образования системы гражданской обороны Российской Федерации считается 4 октября 1932 года, когда на высшем государственном уровне постановлением Совета Народных Комиссаров СССР было утверждено «Положение о противовоздушной обороне территории СССР». Этим актом было положено начало созданию Местной противовоздушной обороны страны. За прошедшие десятилетия система гражданской обороны России претерпела ряд существенных изменений, прошла испытание временем. Сегодня она в полной мере обеспечивает безопасность государства и общества от существующих угроз и вызовов, играет важную роль в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пожаров и техногенных катастроф, способствует сохранению материальных и культурных ценностей нашего народа. [1] Подведомственные учреждения Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций: - Государственное казённое учреждение Республики Коми «Управление противопожарной службы и гражданской защиты»; - Государственное казённое учреждение Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба».