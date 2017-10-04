АО «Интауголь» направило средства за реализацию угля на зарплату работникам

На счета «Интаугля» поступили средства за реализацию угля в размере 24,3 млн рублей, которые оперативно направлены на погашение задолженности по зарплате перед работниками шахты. Ранее Правительством Республики Коми были достигнуты договорённости о реализации интинского угля марки ДСШ (отсев) в ПАО «ТГК-2» для Северодвинской ТЭЦ-1 и в ПАО «ОГК-2» для Череповецкой ГРЭС. На 4 октября со склада предприятия уже отгружено 86,7 тысяч тонн, отправлено 1267 вагонов. Таким образом, реализована половина имевшегося на складе угля, отгрузка производится практически в ежедневном режиме. Средства от реализации будут направляться и впредь в первую очередь на погашение долгов по зарплате. Кроме того, на прошлой неделе федеральным центром было принято решение о выделении АО «Интауголь» средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации. Напомним, о ситуации, сложившейся на предприятии, Глава Республики Коми Сергей Гапликов докладывал Дмитрию Медведеву в июне этого года. Для стабилизации работы шахты в 2018–2019 годах до конца текущего года планируется выделить из резервного фонда до 1,3 млрд рублей. В настоящее время готовится соглашение Минэнерго России с Республикой Коми, в котором будут прописаны механизмы получения и расходования средств, а также отчётности за использование бюджетных средств. В региональном Минпроме подтвердили, что финансовая поддержка предприятию будет оказана до конца 2017 года. Средства, выделяемые из резервного фонда, будут направлены на стабилизацию социально-экономической ситуации, сложившейся на предприятии, в частности погашение задолженности по заработной плате и социальным обязательствам, проведение необходимых мероприятий по запуску лавы № 843 и возобновлению добычных работ.