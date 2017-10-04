На дороге «Сыктывкар-Нарьян-Мар» введён в эксплуатацию участок реконструкции «Малая Пера-Ираель»

В ходе рабочей поездки в Сосногорский район Глава Республики Коми оценил качество дорожного полотна, заслушал доклад о выполненных работах, а также поблагодарил специалистов дорожно-строительной компании за сдачу объекта на год раньше запланированных сроков. Совместно с руководителем региона официальный старт движению транспорта по новому участку дороги дали заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Дмитрий Прончатов, генеральный директор ОАО «ДСК «Автобан» Алексей Андреев и исполнительный директор Департамента проектного и структурного финансирования АО «Газпромбанк» Алексей Шевченко. «Все вы помните, в каком состоянии был участок до реконструкции. Сегодня это современная и, главное, безопасная дорога. Я благодарю всех, кто принимал участие в строительстве и выполнил свою работу качественно, на высоком профессиональном и технологическом уровне. Спасибо мастерам, проектировщикам, бульдозеристам, водителям грейдеров и самосвалов. Для нашей республики – это долгожданное событие», – сказал Сергей Гапликов. Глава республики также подчеркнул социально-экономическую значимость события: новая дорога позволит развить дополнительную инфраструктуру района, сократить временные и финансовые затраты при перевозке грузов, увеличить грузооборот. Как отметил прибывший специально на открытие дороги заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Дмитрий Прончатов, данный объект является уникальным не только для республики, но и для всей Российской Федерации. «Обычно дороги, построенные в рамках концессии, а их уже немало в России, являются платными для водителей. Участок дороги, который мы сегодня принимаем, уникален тем, что он будет бесплатным для пользования. И этот опыт в будущем может быть распространен на другие субъекты Российской Федерации», – прокомментировал Дмитрий Прончатов. Участок дороги протяжённостью 34,5 км реконструирован в рамках концессионного соглашения с ООО «Дорожная концессия». Общий срок концессионного соглашения составляет 11 лет. Эксплуатационная стадия проекта составляет 7 лет, то есть содержание дороги без ремонта будет длиться с момента ввода её в эксплуатацию до даты окончания концессионного соглашения. В настоящее время подрядчиком ведутся работы на участке дороги Ираель – Каджером протяжённостью 45,6 км, который планируется достроить в 2019 году. Для Республики Коми строительство данной дороги является стратегически важным направлением. Ввод в эксплуатацию участков «Малая Пера – Ираель» и «Ираель – Каджером» соединит столицу региона с населёнными пунктами Печорского района, обеспечит круглогодичное устойчивое автомобильное сообщение с 11 муниципалитетами республики, а также соединит административные центры Республики Коми и Ненецкого автономного округа.