Правительство Республики Коми прорабатывает возможность приобретения в лизинг 20 автобусов на газомоторном топливе

Этот вопрос планируется обсудить с Государственной транспортной лизинговой компанией на полях международного форума по энергоэффективности «Российская энергетическая неделя», который пройдёт в Москве и Санкт-Петербурге с 3 по 7 октября. О подготовке к участию в форуме Главе Республики Коми Сергею Гапликову доложил заместитель председателя Правительства - министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми Николай Герасимов. Глава Республики Коми Сергей Гапликов провёл сегодня еженедельное рабочее совещание с кабинетом министров, на котором обсуждалась повестка текущей недели. Николай Герасимов, в частности, доложил о работе федеральных Минфина и Минэнерго по разработке дорожной карты по выделению средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации на стабилизацию социально-экономической ситуации, сложившейся на АО «Интауголь»: погашение задолженности по заработной плате и социальным обязательствам, проведение необходимых мероприятий по запуску лавы № 843 и возобновлению добычных работ. Заместитель Председателя Правительства – министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми Константин Лазарев доложил о ходе реализации программы переселения граждан из аварийного жилья, а также о завершении работ по реконструкции участка «Малая Пера – Ираёль» межрегиональной автодороги «Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар». Торжественная церемония открытия участка состоится завтра, 3 октября. На совещании обсуждались также итоги рабочей поездки Главы Республики Коми в Ухтинский и Усинский районы: встреча с Президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым, ввод в эксплуатацию «Восточно-Ламбейшорского» месторождения, а также подготовка Протокола к Соглашению о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2018 год.