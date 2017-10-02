Болгары поблагодарили Республику Коми за тёплый приём

Председатель Болгарского аграрно-промышленного союза Ангел Димов поблагодарил Главу Республики Коми Сергея Гапликова за гостеприимство, оказанное делегации Республики Болгарии во время недавнего визита в регион. В благодарственном письме Ангел Димов заявил о готовности «с ещё большим усердием работать по возрождению взаимовыгодного болгарско-российского экономического, научно-технического и культурного сотрудничества». Председатель Болгарского аграрно-промышленного союза также отметил, что в Болгарии уже началась подготовка к демонстрации фильмов и организации выставок по популяризации Республики Коми среди молодёжи, организована работа по установлению прямых связей между Болгарской академией наук и Коми научным центром Уральского отделения РАН. Ведутся переговоры по импорту древесины Республики Коми и экспорту болгарской продукции.