Поздравление Главы Республики Коми с Днём пожилых людей

«Уважаемые ветераны войны, труда, пенсионеры! Дорогие земляки! 1 октября вместе со всей страной наша республика отмечает Международный день пожилых людей. В череде профессиональных праздников и памятных дат это особый день, главное предназначение которого напомнить о нашем долге перед старшим поколением, перед вами, наши уважаемые ветераны. Вами пройден большой и долгий путь, полный нелёгких испытаний и самоотверженного созидательного труда во имя страны, во имя новых поколений, детей, внуков, правнуков. Это вам мы обязаны всем, что у нас есть, и чем мы гордимся сегодня – сильной и единой страной, мирным небом над головой и возможностью жить и работать в свободной стране. Ваш патриотизм, самоотдача, целеустремлённость, трудолюбие, готовность многим жертвовать ради Родины заслуживают всеобщего уважения и являются примером для нас и подрастающих поколений. Поздравляю всех, кто находится на заслуженном отдыхе или, несмотря на возраст, продолжает трудиться, быть в гуще событий и активно участвовать в жизни республики и страны. Пусть здоровья, жизненных сил и энергии хватит надолго, а преклонные годы будут насыщены интересными и приятными событиями, наполнены заботой и вниманием родных и близких!» Глава Республики Коми С.А. Гапликов