Сергей Гапликов: «Восточный Ламбейшор» — образец передовых технологий и бережного отношения к природе»

Сегодня, в ходе рабочей поездки в Усинский район, Глава Республики Коми Сергей Гапликов и Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов запустили установку подготовки нефти «Восточный Ламбейшор». Объект соответствует самым высоким экологическим требованиям. Глава Республики Коми и Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» ознакомились с этапами подготовки нефти и газа до товарного качества, оценили условия труда и отдыха сотрудников. Строительство УПН «Восточный Ламбейшор» началось в 2013 году. Уже через два года была сдана в эксплуатацию нефтяная часть объекта, позволившая вести подготовку добываемого сырья до кондиций I категории качества. А в 2017 году завершено строительство газовой части УПН. Объект также включает в свой состав мощности по очистке нефтесодержащей жидкости от сероводорода (порядка 7%) и производству гранулированной серы. Углеводородное сырье на установку поступает с Восточно-Ламбейшорского месторождения. Производительность нового производственного объекта составляет: по нефти - 1,53 млн. тонн, по газу – 309 млн. м3 в год. Кроме того, на УПН планируется производить 28,5 тыс. тонн гранулированной серы. Очищенный на установке газ будет использоваться для собственных нужд промысла и поставляться по трубопроводу усинским потребителям, а сера станет сырьём для предприятий химической промышленности. «Ввод каждого нового объекта, особенно такого, как УПН «Восточный Ламбейшор» - это достижение всей компании. Здесь внедрены самые современные технологии, соблюдены самые высокие экологические стандарты, - отметил на церемонии запуска объекта Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов. – Я поздравляю коллектив «ЛУКОЙЛ-Коми» с этим достижением и желаю дальнейших успехов. У нас есть огромный фронт для геологоразведки. И мы уверены, что откроем новые перспективные месторождения, подобные Восточному Ламбейшору». «Сегодняшнее событие – особенно знаковое, потому что в Год экологии в Российской Федерации и в Год добрых дел в Республике Коми мы запустили современную установку, позволяющую достичь высокой степени утилизации попутного газа - 95%. Для республики это крайне важно, поскольку предприятие не только добывает очень нужную стране продукцию, но и соблюдает все экологические стандарты, демонстрируя передовые технологии, - подчеркнул Глава Республики Коми. - Вагит Юсуфович, для нас особенно важно иметь такого партнёра, как компания «ЛУКОЙЛ». Ввод в эксплуатацию новых производственных объектов, их техническое оснащение, - очень важный этап в развитии региона. Поздравляю Вас и желаю огромных успехов в будущем!» Глава Республики Коми Сергей Гапликов и Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов сегодня побывали также на Усинском газоперерабатывающем заводе. Введённый в эксплуатацию в 1980 году, сегодня это современный промышленный комплекс, состоящий из 9-ти компрессорных станций, 3-х газораспределительных станций, 2-х установок осушки газа, 2-х установок низкотемпературной конденсации, 1-х установок очистки газа от сероводорода, блок подготовки и переработки газа и газонаполнительная станция. Реконструкция существующих технологических мощностей началась в 2012 году, в связи с вводом в эксплуатацию новых месторождений северной группы. В 2017 году введены в строй установка сероочистки и осушки газа (100 млн. м3/год), дожимная компрессорная станция сернистого газа (100 млн. м3/год) и дожимная компрессорная станция бессернистого газа (500 млн.м3/год). За пять лет объёмы подготовки и переработки газа на Усинском заводе выросли с 200 до 600 млн м3.