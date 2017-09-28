На реализацию проектов на территории Республики Коми ПАО «ЛУКОЙЛ» инвестирует порядка 70 миллиардов рублей

В рамках рабочей поездки в Ухту Глава Республики Коми Сергей Гапликов и Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов посетили современные производственные объекты ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Глава Республики Коми и Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» осмотрели парогенераторную установку «Центр», которая бесперебойно обеспечивает производственные нужды Ярегского нефтяного месторождения тепловой энергией в виде пара. Строительство ПГУ началось в 2015 году. В 2016 году введена первая очередь объекта, в 2017 году – вторая. В комплекс входит 4 установки, суммарная мощность которых составляет 200 тонн пара в час. В дальнейшем предполагается строительство третьей очереди, в результате чего мощность комплекса составит 300 т/час. Реализация проекта позволит увеличить объёмы закачки пара и, соответственно, увеличить объёмы добычи нефти нефтешахт № 1 и № 2. Ещё один высокотехнологичный объект – энергоцентр «Ярега», который сегодня был открыт символическим запуском рубильника Сергеем Гапликовым и Вагитом Алекперовым. Строительство объекта началось в 2015 году. Его электрическая мощность составляет 75 МВт. Ввод энергоцентра позволит выйти на оптовый рынок электроэнергии и обеспечить собственные нужны в электроэнергии. Как сообщил Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, всего в этом году компания инвестирует около 70 млрд. рублей в реализацию проектов на территории Республики Коми. «Компания строит планы стратегического развития территорий Республики Коми. Мы подписали соглашение о сотрудничестве с регионом. Социальное развитие поселка Ярега – одно из приоритетных направлений в рамках развития производства на Яреге, - сказал В. Алекперов. – Мы также активно стали строить жилье для специалистов в Усинске, поскольку расширение производства требует дополнительного привлечения кадров и создания для них комфортных условий». Сергей Гапликов поблагодарил Вагита Алекперова за активное участие в социально-экономическом развитии региона. «Инвестиции, которые «ЛУКОЙЛ» вкладывает в экономику республики, - это большие перспективы. Это новый виток жизни и новые дополнительные возможности, которые создаются усилиями компании. Это серьезное движение вперед и пример совместной деятельности по развитию республики. И мы всячески будем поддерживать эти усилия», - отметил глава республики.