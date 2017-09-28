Сергей Гапликов: «Социальное партнёрство с компанией «ЛУКОЙЛ» — это новые парки, детские площадки и целые жилищные микрорайоны»

Глава Республики Коми Сергей Гапликов и Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов осмотрели жилые дома в посёлке Ярега Ухтинского района и социальные объекты в городе Усинск, построенные в рамках Соглашения о сотрудничестве между компанией и Правительством Республики Коми. В посёлке Ярега строительство жилых домов для работников НШУ «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» ведётся с 2014 года. На данный момент построено четыре дома, два находятся в процессе строительства, по трём домам ведётся проектирование. Все квартиры благоустроены: оборудованы кухни, санузлы, выполнена отделка стен, полов, потолков, квартиры меблированы. Во дворах установлены детские игровые площадки, выполнено ограждение прилегающей территории. Отопление автономное – в каждой квартире газовые двухконтурные котлы. В Усинске Глава Республики Коми Сергей Гапликов и Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов осмотрели комбинированную спортивно-игровую площадку, Аллею семьи и Тропу здоровья. «Мы практически на порядок увеличили объемы социально-экономического партнерства. Это новые парки, скверы, детские площадки, жилищные микрорайоны и улицы, которые появляются в республике при поддержке компании «ЛУКОЙЛ». Это современная инфраструктура, достойная больших городов. Люди, которые сегодня получают эти блага, раньше могли только мечтать о таком. Вместе мы формируем для жителей республики новое качество жизни», – поблагодарил компанию Сергей Гапликов.