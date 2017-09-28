Коми — малая родина

28.09.2017   Новости Коми
КнигаЖень хочет отправиться в путешествие по нашей республике и сейчас занимается составлением маршрута. И подумал, почему бы не попросить ребят рассказать о своей малой родине.

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