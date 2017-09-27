Дмитрий Медведев поприветствовал участников IV Съезда финно-угорских народов, который проходит в Республике Коми

Приветственный адрес от Председателя Правительства России Дмитрия Медведева на открытии съезда зачитал руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. «Уважаемые друзья! Приветствую вас в Сыктывкаре и поздравляю с открытием съезда. Россия – общий дом для многих финно-угорских народов, которые на протяжении веков живут бок о бок с другими этносами. Вместе укрепляют наше государство, развивают экономику. Уважая и поддерживая друг друга, сохраняют и обогащают уникальное культурное многообразие страны. Финно-угорский мир дал России выдающихся музыкантов, художников, учёных, военачальников и спортсменов, государственных и религиозных деятелей. Социолог Питирим Сорокин, скульптор Степан Эрзя, композитор Андрей Эшпай, поэт Кузебай Герд, писатель Ортьё Степанов – гордость не только своего народа, но и всей страны. Несмотря на самобытность каждой из ваших культур, вы связаны общими историческими корнями. И общим желанием сохранять свои языки и обычаи. Сегодня в национальных республиках и автономных округах делается для этого очень многое. На родных языках выходят газеты и журналы, телевизионные и радиопрограммы, создаются сайты и сетевые ресурсы. Всё больше молодых людей интересуется историей и культурой своих народов, народными ремёслами, участвует в фольклорных фестивалях. Мы и дальше будем делать всё необходимое, чтобы каждый народ, который живёт в России, мог развивать свою национальную культуру. Чтобы в нашей стране всегда был межнациональный мир и согласие. И ваш съезд служит именно этой высокой цели». Желаю вам успешной работы, интересных дискуссий и всего самого доброго», - сказано в приветственном адресе от Председателя Правительства России Дмитрия Медведева *** VI съезд финно-угорских народов Российской Федерации проходит в Сыктывкаре с 27 по 29 сентября в Сыктывкаре. В нем принимают участие более 350 человек, в том числе 210 делегатов из 42 регионов России. Это представители общественных организаций, органов власти и бизнеса, журналисты. Организатор Форума – Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Правительства Республики Коми.