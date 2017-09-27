Республика Коми имеет всё необходимое для развития российского финно-угорского движения

Об этом Глава Республики Коми заявил на открытии VI съезда финно-угорских народов России, который проходит в Сыктывкаре. Сергей Гапликов подчеркнул, что повестка съезда включает важные и насущные вопросы, обсуждение которых может привести к предложению делегатами съезда действенной модели реализации национальной политики государства. «Мы должны помнить, что единство народов России всегда базировалось на сохранении их культурного и языкового многообразия, на полиэтничности, добрососедстве и толерантности. В этом и есть сила и истинное богатство нашей страны. Созидательная деятельность общественных объединений финно-угорских народов играет в этом существенную роль, сохраняя национальное достоинство, развивая самобытную культуру, укрепляя дружбу между народами и формируя цивилизованное гражданское общество. И важное место в этом деле отводится Ассоциации финно-угорских народов», - отметил Глава республики. Руководитель региона также напомнил, что Республика Коми является инициатором многих позитивных общественных процессов. Регион стал первым субъектом страны, который принял республиканский закон «О государственных языках Республики Коми», одним из первых наделил правом законодательной инициативы межрегиональное общественное движение «Коми войтыр». Сергей Гапликов отметил, что в республике реализуется региональная модель национальной политики, основанная на взаимном уважении народов, сохранении их исторического наследия и культуры, заинтересованности властных структур в поддержании языкового многообразия и повышении социально-экономического уровня жизни всех проживающих народов. «Мы искренне заинтересованы в развитии и расширении взаимовыгодного сотрудничества со всеми теми, у кого сегодня направлением деятельности является жизнедеятельность многонационального народа России. И мы с вами обязаны сохранить ту стабильность и согласие в таком тонком мире, как межнациональные и межконфессиональные отношения, которые сегодня сложились благодаря мудрой политике Президента России Владимира Владимировича Путина», - подчеркнул Глава республики. Сергей Гапликов также выразил уверенность, что съезд придаст новый импульс для консолидации финно-угорских народов в деле сохранения этнокультурного богатства и формирования идентичности, и пожелал участникам форума плодотворной работы.