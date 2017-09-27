АО «Интауголь» до конца года получит средства из резервного фонда Правительства Российской Федерации

Для стабилизации работы шахты в 2018–2019 годах планируется выделить до 1,3 млрд рублей. Соответствующее поручение федеральным Минэнерго и Минфину дал Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Напомним, о ситуации, сложившейся на предприятии, Глава Республики Коми Сергей Гапликов докладывал Дмитрию Медведеву в июне этого года. Средства, выделяемые из резервного фонда, будут направлены на стабилизацию социально-экономической ситуации, сложившейся на предприятии: погашение задолженности по заработной плате и социальным обязательствам, проведение необходимых мероприятий по запуску лавы № 843 и возобновлению добычных работ. Также премьер-министр России поручил Минтрансу и Минэнерго совместно с ОАО «РЖД» проработать вопрос о предоставлении АО «Интауголь» на ближайшие два года скидки в размере 50 % на перевозку угля железнодорожным транспортом по всем направлениям со станции Инта-2. Кроме того, на федеральном уровне будет рассмотрена возможность создания равнозначных условий для функционирования угольных электростанций в первой и второй ценовых зонах оптового рынка, что позволит сформировать стабильный источник покрытия условно-постоянных затрат угольной генерации в Европейской части Российской Федерации. Ранее Правительством Республики Коми были достигнуты договоренности о реализации интинского угля марки ДСШ (отсев) в ПАО «ТГК-2» для Северодвинской ТЭЦ-1 и в ПАО «ОГК-2» для Череповецкой ГРЭС. На сегодня со склада предприятия уже отгружено порядка 75 тысяч тонн. АО «Интауголь» было создано в марте 2017 года на базе прежнего предприятия (АО «Шахта Интауголь»), чтобы обеспечить возможность продолжения производственной деятельности угледобывающей компании.