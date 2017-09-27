Владимир Путин высоко оценивает значимость VI съезда финно-угорских народов Российской Федерации, который проходит в Республике Коми

Об этом сегодня, 27 сентября, на торжественном открытии съезда заявил заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов. Он поблагодарил Главу Республики Коми Сергея Гапликова и устроителей мероприятия за достойный уровень его организации. Магомедсалам Магомедов в своём выступлении подчеркнул, что вопросы национальной политики находятся в центре внимания Президента Российской Федерации Владимира Путина и что глава государства высоко оценивает значимость мероприятия, которое проходит в эти дни в Коми. В адрес участников съезда Владимир Путин направил приветственный адрес. «Вопросам межнационального согласия, самобытности и идентичности народов нашей страны традиционно уделяется приоритетное внимание государства. И отрадно, что в этой важной и востребованной работе активно участвуют авторитетные общественные организации, такие как Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации, которой в нынешнем году исполнилось 25 лет. За прошедшее время усилиями Ассоциации реализовались серьёзные социально значимые инициативы в сфере образования и просвещения. Воплотились в жизнь разноплановые и всегда содержательные проекты, направленные на сбережение уникальной культуры, языков и обычаев финно-угорских народов. Столь насыщенная многогранная деятельность заслуживает высокой оценки и признания», - говорится в тексте приветственного адреса. VI съезд финно-угорских народов Российской Федерации проходит в Сыктывкаре с 27 по 29 сентября в Сыктывкаре. В нем принимают участие более 350 человек, в том числе 210 делегатов из 42 регионов России. Это представители общественных организаций, органов власти и бизнеса, журналисты. Организатор Форума – Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Правительства Республики Коми.