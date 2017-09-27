Администрация Президента РФ положительно оценила состояние межнациональных отношений в Коми, поддержав проведение в регионе VI съезда финно-угорских народов России.

Сегодня, 27 сентября, Глава Республики Коми Сергей Гапликов и заместитель руководителя Администрации Президента России Магомедсалам Магомедов провели рабочую встречу. Встреча состоялась в рамках VI съезда финно-угорских народов Российской Федерации, который в эти дни проходит в Сыктывкаре. В ходе встречи обсуждались вопросы реализации национальной политики и укрепления межнационального согласия. Глава Республики Коми Сергей Гапликов подчеркнул, что для региона – высокая ответственность принимать такое знаковое мероприятие, как съезд финно-угорских народов. «25 лет назад Республика Коми инициировала создание финно-угорского движения. В 1992 году на конференции полномочных представителей финно-угорских народов в Сыктывкаре была принята Декларация о создании межрегиональной организации России - Ассоциации финно-угорских народов, - отметил Сергей Гапликов. - На съезде обсуждается ряд важных вопросов, и Ваше присутствие, Магомедсалам Магомедалиевич, подтверждает значимость события». Магомедсалам Магомедов отметил, что съезд важен не только для финно-угорского народа, но и для всего многонационального государства. «Президент страны Владимир Путин уделяет большое внимание вопросам межнационального, межконфессионального согласия в стране. «Его поручением было принять участие в съезде», - сказал М. Магомедов. - Хочу отметить, что Республика Коми в вопросах межнационального согласия, реализации государственной национальной политики находится на хорошем счету. Подавляющее большинство жителей региона считают отношения между людьми разных национальностей доброжелательными и благоприятными. Это радует, это хорошая тенденция, в том числе и результат Вашей работы, Сергей Анатольевич, и Вашей команды. Уверен, курс, который проводите Вы, обеспечит и в дальнейшем приоритет в решении данных вопросов». Магомедсалам Магомедов пожелал Сергею Гапликову успешной реализации планов в социально-экономическом развитии Республики Коми, их поддержки со стороны федеральных структур и крупных коммерческих предприятий, работающих на территории региона.